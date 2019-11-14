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Spor kayserispor güç depoluyor

6 saat önce

SPOR Kayserispor güç depoluyorİlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, sabah antrenmanında kondisyon çalışması yaptı.

SPOR Kayserispor güç depoluyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, sabah antrenmanında kondisyon çalışması yaptı.

Süper Lig'in 11'inci haftasından sonra liglere verilen milli arada 3 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde toplandı. Futbolcular sabah idmanında düz koşu ve ısınma çalışması yaptı. Kayserisporlu futbolcular daha sonra kurulan 10 istasyonda kondisyon, çabukluk, kuvvet ve şut çalışması gerçekleştirdi. Şut çalışması ile tamamlanan antrenmanda teknik direktör Bülent Uygun bütün futbolcuların yanına giderek taktik verdi. İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Alpay, Levent, Mensah ile izinli olan Adebayor ve milli takım kampında yer alan Lung, Aymen ve Emre Demir antrenmanda yer almadı.

Spor kayserispor güç depoluyor

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:26 Kaynak: DHA
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