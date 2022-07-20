SPOR Kayserispor hazırlık maçında Alanyaspor'u mağlup etti

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Kayserispor tesislerinde Erciyes Cup bünyesinde oynanan müsabakaya Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ; Bilal, Anthony, Hosseini, Campanharo, Carole, Ali Karimi, Kemen, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic 11'iyle çıktı. Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise; Yusuf, Umut , Efecan, Efkan, da Costa, Fatih , Candeias, Balkovic, Furkan, Oğuz ve Ümit 11'ini sahaya sürdü. Müsabakanın 30'uncu dakikasında sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topu önünde bulan Gavranovic takımını 1-0 öne geçirdi. Kayserispor 42'nci dakikada Bertolacci ile skoru 2-0'a taşıdı. Alanyaspor 55'inci dakikada Hosseini'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e düşürdü. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kayserispor maçı 2-1 kazandı. (DHA)

Kaynak: DHA

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