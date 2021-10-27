Kayserispor - Karagümrük maçının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika

Yukatel Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor-Karagümrük maçının bilet fiyatları belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Batı Balkon C-D-E Blok bilet fiyatı 85 TL, Batı Balkon B-F-G Blok bilet fiyatı 75 TL, Batı Alt C-D-E Blok bilet fiyatı 65 TL, Batı Alt B-F-G blok bilet fiyatı 55 TL, Doğu Alt C-D-E Blok bilet fiyatı 55 TL, Doğu A-B-F-G blok bilet fiyatı 45 TL, Doğu Üst tüm bloklar 35 TL, Kuzey Üst tüm bloklar 25 TL, Günay Alt tüm bloklar 25 TL. olarak belirlendi.

Yukatel Kayserispor ile Karagümrük arasında Pazar günü oynanacak maçın biletleri yarın saat 11.00'den itibaren satışa çıkacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)