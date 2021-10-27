Üye Girişi
Kayserispor - Karagümrük maçının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika

Kayserispor - Karagümrük maçının bilet fiyatları belli oldu

27.10.2021 12:29
Kayserispor - Karagümrük maçının bilet fiyatları belli oldu

Yukatel Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Yukatel Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak Yukatel Kayserispor-Karagümrük maçının bilet fiyatları belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Batı Balkon C-D-E Blok bilet fiyatı 85 TL, Batı Balkon B-F-G Blok bilet fiyatı 75 TL, Batı Alt C-D-E Blok bilet fiyatı 65 TL, Batı Alt B-F-G blok bilet fiyatı 55 TL, Doğu Alt C-D-E Blok bilet fiyatı 55 TL, Doğu A-B-F-G blok bilet fiyatı 45 TL, Doğu Üst tüm bloklar 35 TL, Kuzey Üst tüm bloklar 25 TL, Günay Alt tüm bloklar 25 TL. olarak belirlendi.

Yukatel Kayserispor ile Karagümrük arasında Pazar günü oynanacak maçın biletleri yarın saat 11.00'den itibaren satışa çıkacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor - Karagümrük maçının bilet fiyatları belli oldu
Kayserispor - Karagümrük maçının bilet fiyatları belli oldu

Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, Kayserispor, Karagümrük, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayserispor - Karagümrük maçının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak 12:17 Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler 12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler
Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları 11:47 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu 11:23 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine 11:06 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş 10:33 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı 10:18 Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
12:29 Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme
12:12 Son dakika! Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden alıcı buluyor
12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi
12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler
12:01 Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!
11:46 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları
11:32 Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları
11:22 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu
11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz
Bolsonaro'nun 9 ayrı suçtan oluşan raporu parlamentoda onaylandı Bolsonaro'nun 9 ayrı suçtan oluşan raporu parlamentoda onaylandı         
12:34
Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme         
12:29
TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi         
12:08
Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor! Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!         
12:02
Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti         
11:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz         
11:14
Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor         
10:43
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor         
09:49
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 12:41:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor - Karagümrük maçının bilet fiyatları belli oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement