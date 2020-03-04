Spor kayserispor, kasımpaşa maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor kayserispor, kasımpaşa maçına hazırlanıyor

6 saat önce

SPOR Kayserispor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyorİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Kayserispor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 25'inci haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde devam etti. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Göztepe maçına ilk 11'de çıkan futbolcular kaptan Lung dışında antrenmana katılmadı. Diğer futbolcular düz koşu ve kondisyon çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı kadrosundan çıkartılan Miguel Lopes antrenmanda yer almadı. Sakatlıkları geçen Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz ise, salonda çalıştı.

Spor kayserispor, kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Kayserispor, Hes Kablo, Kasımpaşa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:00 Kaynak: DHA
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