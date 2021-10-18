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SPOR Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçının ardından

18.10.2021 23:05

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor ile kendi sahasında karşı karşıya geldi.

Ceren ŞAHİN/ ALANYA (Antalya), (DHA) - Süper Lig'in 9'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor ile kendi sahasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi Alanyaspor'un 6-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz 'Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Çok keyifli ve güzel bir oyun vardı. İlk 20 dakikayı çıkarmamız lazımdı. İlk 20 dakikada istediğimiz oyunu oynayamadık ama ondan sonra ve özellikle maçın ikinci yarısında müthiş bir oyun vardı. Tabi bunu sahada yapan oyuncular grubunu, gireni ile çıkanıyla herkesi tebrik ediyorum. Özellikle milli takım arasından sonra hücum opsiyonları olarak istediğimizi sahada uygulamamız beni memnun etti ama konsantrasyonu elden bırakmamak lazım çünkü futbol farklı bir oyun. Oyundan düştüğünüzde daha farklı sonuçlara gidiyor. Her şeye rağmen keyifli ve hakettiğimiz bir galibiyet aldık' dedi.

KARAMAN: BİR SONRAKİ MAÇA KONSANTRE OLACAĞIZ

Sahadan yenilgiyle ayrılan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ise maça ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede, 'İyi başladığımız, rakibi kontrol altına aldığımız, organize olarak attığımız çok güzel 2 gol var. Aslında maçın ilk 45 dakikası 1-0, 1-1, 2-2, derken 3­-2 içeri girmek bizim için kırılma noktalarından biri. Çünkü oyuncuların böyle iyi oynayıp, iyi başlayıp öne geçip, sonrasında tekrar öne geçtikten sonra 2 tane pozisyonu kaçırarak kendi kalesine oynamaları moralleri bozdu. Her maç böyle olmaz. Oynadığımız oyunu ileri taşımamız gerekir. İkini yarı 4-2 olduktan sonra onlar da coşkuyu buldu. Biz geriden gelip aynı golü bulsaydık aynı şeyi hissederdik. Coşkuyu bulurduk. Kendi kalemize attığımız goller olmasa belki aynı golleri biz de bulabilirdik. Çünkü rakip bizim üzerimize daha çok gelecekti. O boş alanları biz bulacaktık. Ama deplasmanda oynayıp 2 kere öne geçip aynı zamanda 2 kere kendi kalenize gol attığınızda zihinsel ve ruhsal anlamda bunu toparlamak zor oluyor. Nihayetinde bunu ikinci yarı gördük. Buradan iyi bir ders çıkarmak lazım. Bu maçı bir an önce unutup bir sonraki maça fokus yapacağız' şeklinde konuştu.

SPOR Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçının ardından
SPOR Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor maçının ardından - Son Dakika
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