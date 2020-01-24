Spor kayserispor'un fanatik gurbetçi taraftarı maç için memleketinde - Son Dakika

SPOR Kayserispor'un fanatik gurbetçi taraftarı maç için memleketinde

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) -

HES Kablo Kayserispor'un gurbetçi taraftarı Gülyas Topaktaş Kaya (57), takımın yarın evinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçı izlemek için Almanya'dan memleketi Kayseri'ye geldi.

Almanya'da yaşayan gurbetçi Gülyas Topaktaş Kaya, taraftarı olduğu Hes Kablo Kayserispor'un maçını izlemek için 2 gün önce kızı Esra Kaya (28) ve eltisi Ayfer Kaya'yı (53) yanına alarak Kayseri'ye ulaştı. Kaya, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan gişeden yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçı için kombine bilet aldı. Kayserispor'a destek olmak için her yıl kızı ile birlikte kombine bilet aldıklarını söyleyen Gülyas Topaktaş Kaya, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kayserispor sevdalısı olduğunu söyleyen Gülyas Topaktaş Kaya, "Fanatik bir Kayserisporluyum. Yurtdışından geliyorum. Kayserispor için geldim. İnşallah ayağımız uğurlu gelir ve Kayserispor ligde kalır. Geçen yaz izne geldiğimizde eşimle Kayserispor antrenmanını izlemiştik. 'Bunlarla bu sene ligi tamamlayamayız' dedim. Takım da kötü gitti, keşke haklı çıkmasaydım. Bu sene takımı yakından izleyemedim. Futbolcuların performansları umarım iyi olur. Berna Gözbaşı hanımın başkanlığı da Kayserispor için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"ATTIĞIMIZ GOL, YEDİĞİMİZ OFSAYT OLSUN"

MKE Ankaragücü maçı için skor tahmininde bulunan Gülyas Topaktaş Kaya, "Benim gönlümden geçen hep Kayserispor'un yenmesi. İnşallah maçı biz alırız, 1-0 olsun bizim olsun. Attığımız gol yediğimiz ofsayt olsun" dedi. Kayserispor'un Hırvat teknik adamı Robert Prosinekci hakkında sorulan soru üzerine Kaya "Prosinekci daha önce de gelmişti. Başarılıydı, ligi ilk 5'te bitirmişti. İnşallah başarılı olur ve ligde kalırız, tek umudumuz o" ifadelerini kullandı.