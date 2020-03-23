Son Dakika › Güncel › SPOR Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika
SPOR Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde kal" çağrısı
7 saat önce
Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde kal" çağrısıİlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısında bulundu.
Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'den "Evde kal" çağrısı
İlyas KAPLAN/ KAYSERİ (DHA) - Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısında bulundu.
Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını bireysel olarak evlerinde sürdürüyor. Kayserisporlu Enver Cenk Şahin, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüse karşı alınabilecek en güzel önlem evde kalmaktır. Evde kal Türkiye" dedi.
(FOTOĞRAFLI)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:27 Kaynak: DHA
Son Dakika Canlı yayından beden eğitimi dersi veren hoca İngiltere'de gündem oldu Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu yaşadıklarını anlattı Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler