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Spor kayserisporlu futbolcu ziya alkurt benden messi olmamı bekliyorlar+-

6 saat önce

Kayserisporlu futbolcu Ziya Alkurt: Benden Messi olmamı bekliyorlarİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- İSTİKBAL Mobilya Kayserisporlu futbolcu Ziya Alkurt, 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, kendisine küfredildiğini belirterek, "Messi aldılar da benim mi haberim yok?

Kayserisporlu futbolcu Ziya Alkurt: Benden Messi olmamı bekliyorlar

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)- İSTİKBAL Mobilya Kayserisporlu futbolcu Ziya Alkurt, 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, kendisine küfredildiğini belirterek, "Messi aldılar da benim mi haberim yok? Benden Messi olmamı bekliyorlar herhalde" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında dün akşam oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekibi 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Ziya Alkurt maçta annesine küfredildiğini belirterek, "Üstteki rakiplerimiz de puan kaybettiği hafta kazanmak istiyorduk. İyi mücadele etmemiz lazımdı, onu yaptık. Uzun zaman sonra birlikte futbol oynuyoruz. Kimse bana 'mücadele etmedin' diyemez. Pas tercihlerinde veya başka şeylerde hata yapmış olabilirim ama bunlar düzelecek şeyler. Taraftar neden sabırsız anlamıyorum. Messi aldılar da benim mi haberim yok? Benden Messi olmamı bekliyorlar herhalde. Herşeyin zamanı var. Buradan anneme küfredenlere de selamlar gönderiyorum. Ben buraya hizmet etmek için geldim. Kafaya takmak istemiyorum ama kendi taraftarımız yapıyor bunu, hoş değil" dedi.

Maça değinen Alkurt, "Sonuçta iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Puan olarak biraz aşağıdayız, tedirginiz. Buradan çıkmamız lazım. İster istemez stres oluyor. Hata yapar mıyım? tereddüdü oluyor. Bu durum da bazen hata yaptırıyor. Oynadıkça, beraber hareket ettikçe bunları aşacağımı düşünüyorum. İnşallah bizim için hayırlısı olur" diye konuştu.

HASAN HÜSEYİN ACAR: KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar, "Berna Gözbaşı annemiz geldiğinden beri güzel bir ortam var. Takımda arkadaşlık üst seviyede. Bu maça çok iyi hazırlandık. Bu maçın iyi bir başlangıç olabileceğini düşünüyorduk. Diğer takımlarla puan farkı çok yok. Güzel bir mücadele oldu. Bütün takım arkadaşlarımın emeğine, ayağına sağlık. Gaziantep FK maçı ile kazanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Spor kayserisporlu futbolcu ziya alkurt benden messi olmamı bekliyorlar+-

Lionel Messi, ZİYA ALKURT, Kayseri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:23 Kaynak: DHA
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