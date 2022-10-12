SPOR Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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SPOR Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

12.10.2022 20:55
SPOR Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştuVIDEO YOKNaim GÜLVEREN- Sümeyye MURAT/ KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİSPORLU futbolcular Emrah Başsan ve Bernard Mensah, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

VIDEO YOK

Naim GÜLVEREN- Sümeyye MURAT/ KAYSERİ,(DHA)- KAYSERİSPORLU futbolcular Emrah Başsan ve Bernard Mensah, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Kayserisporlu futbolcular Emrah Başsan ve Bernard Mensah ile öğrenciler katıldı. Programda konuşan Emrah Başsan, eğitimin önemine değinerek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bana bu duyguyu yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hayatınız boyunca her zaman ilk başta okulunuz olmalı ama futbola da adım atmanızı cani gönülden isterim. Ben futbola amatör kulüple başladım. Amatörde 2 yıllık bir serüvenim oldu. İnandığım doğrular peşinde ve güvendiğim insanlarla şu an Süper Lig'de Kayserispor forması altındayım. Umarım siz de inandığınız başarılar doğrultusunda hedeflerinize ulaşırsınız" diye konuştu.

'ELİNİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIN'

Kayserispor'un futbolcusu Bernand Mensah ise, "13-14 yaşlarındayken hem okuyor hem de futbol oynuyordum. Bu gerçekten kolay değildi, fakat sevdiğim bir işi yapıyordum. O yüzden her zaman çok çalıştım ve elimden gelenin en iyisini yaptım. Gördüğünüz gibi şu an Kayserispordayım. Ben çok çalıştım. Siz de ne yaparsanız yapın elinizden gelenin en iyisini yapın ve iyi çalışın" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SPOR Kayserisporlu futbolcular öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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