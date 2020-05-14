SPOR Kenan Koçak Rakibimizde 2 pozitif vaka olduğu için ilk maçımız ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Kenan Koçak Rakibimizde 2 pozitif vaka olduğu için ilk maçımız ertelendi - Son Dakika

SPOR Kenan Koçak Rakibimizde 2 pozitif vaka olduğu için ilk maçımız ertelendi

6 saat önce

SPOR Kenan Koçak Rakibimizde 2 pozitif vaka olduğu için ilk maçımız ertelendiVIDEO YOKUfak bir risk varsa oynanmasından yana değilimSeyircisiz maçların nasıl olacağı yönünde bekleyiş varRakibimizde 2 pozitif vaka olduğu için ilk maçımız ertelendi9 hafta sonra ilk defa takım halinde...

SPOR Kenan Koçak Rakibimizde 2 pozitif vaka olduğu için ilk maçımız ertelendi

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Ufak bir risk varsa oynanmasından yana değilim

Seyircisiz maçların nasıl olacağı yönünde bekleyiş var

Rakibimizde 2 pozitif vaka olduğu için ilk maçımız ertelendi

9 hafta sonra ilk defa takım halinde antrenman yaptık

Serhan TÜRK, İSTANBUL,(DHA)

Alman ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak, liglerin başlamasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Koçak, Bizim maalesef bu haftaki lig maçımız ertelendi. Çünkü, rakibimiz Dresden'de maalesef 2 koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine maçımız ertelendi dedi.

SEYİRCİSİZ MAÇLARIN NASIL OLACAĞI YÖNÜNDE BEKLEYİŞ VAR

Geçen hafta alınan karar sonrasında antrenmanlara başladıklarını ifade eden Hannover 96 Teknik direktörü Kenan Koçak, Geçen hafta Almanya Sağlık Bakanlığı ile Almanya Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde liglerin bu hafta oynanmasına karar verildi ve bu bilgi geçen hafta aktarıldı. Biz de geçen haftadan itibaren elimizden geldiği kadarıyla takım idmanlarıyla lige hazırlanmaya çalışıyoruz. Şu an bütün Almanya'da, futbolseverlerde ve futbol kulüplerinde seyircisiz futbolun nasıl olacağını konusunda bir bekleyiş var diye konuştu.

RAKİBİMİZDE 2 POZİTİF VAKA OLDUĞU İÇİN İLK MAÇIMIZ ERTELENDİ

Gelecek hafta karşılaşacakları Dinamo Dresden takımında 2 vakaya rastlanmasının ardından maçlarının ertelendiğini aktaran Koçak, Bizim maalesef bu haftaki lig maçımız ertelendi. Çünkü, rakibimiz Dresden'de maalesef 2 koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine maçımız ertelendi. Onun neticesinde bütün Almanya futbol kulüpleri, futbol camiası ve Almanya hükumeti gibi biz de heyecanlı bir bekleyiş içerisindeyiz. Bakalım futbolun başlaması nasıl olacak. Nasıl bir tedbirle karşı karşıya kalacağız. Tereddüt var mı Tabii ki var, sonuçta 9 haftalık bir periyot var. O 9 haftalık periyodu en iyi şekilde atlatmaya çalışmamız lazım. Futbolun başlamasını olumlu konuşan da var, olumsuz konuşanda var. Tereddüt şöyle, tabii ki beklemedeyiz. Zamanın ne göstereceğini hepimiz göreceğiz ifadelerini kullandı.

9 HAFTA SONRA İLK DEFA TAKIM HALİNDE ANTRENMAN YAPTIK

Geçtiğimiz hafta takım olarak antrenmanlara başladıklarını ifade eden Koçak, DHA'ya yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti Takım çalışmaları söylediğim gibi geçen haftadan beri var. 9 hafta sonra ilk defa takım halinde çalışmalara başlayabildik. İlk 4 hafta biz karantinadaydık, futbolcularla. Sonraki 5 haftada gruplar halinde çalıştık. Şimdi 3, 5 gündür takım halinde antrenmanlar yapıyoruz. 1 hafta gibi kısa bir sürede futbolcuları lige hazır hale getirmeye çalışacağız. Mental olarak futbolcular, bunu kişisel olarak bakmak lazım. Mental dediğimiz gibi herkesin mentalitesi, kişiliği farklı oluyor. Sadece futbolcular değil, hocalar ve teknik ekip olarak biz de kendimizi mental olarak bu duruma hazırlamamız lazım. Bu özel bir durum. Neticesinde tedbirlerimizi almamız lazım.

UFAK BİR RİSK VARSA OYNANMASINDAN YANA DEĞİLİM

Alınan karar sonrasında devlete ve sağlık bakanlığına güvenmelerini gerektiğini ancak ufak da olsa bir risk varsa oynanmamasından yana olduğunu dile getiren Kenan Koçak, Bu şartlar oynamak uygun mu, değil mi Sanırım burada da herkesin devlete, sağlık bakanlığına güvenmesi lazım. Neticede onlar uygun görüyorsa biz de işimizi yapmak istiyoruz. Fakat şunu her zaman söyledim. Hiçbir kupa, puan, galibiyet insan canından değerli değil. Ufak bir risk var ise ben oynanmasından yana değilim. Fakat verilen kararlar ve alınan tedbirlere de saygı duymak lazım. Onlara güvenmek lazım. Hepimiz beklemedeyiz. Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. İnşallah her şey için hakkımızda hayırlısı olur şeklinde konuştu.

SPOR Kenan Koçak Rakibimizde 2 pozitif vaka olduğu için ilk maçımız ertelendi

Kenan Koçak, Almanya, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:47 Kaynak: DHA


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