Spor kenan sofuoğlu, spor kulüpleri ve federasyonları çalıştayı'nda konuştu - Son Dakika

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Spor kenan sofuoğlu, spor kulüpleri ve federasyonları çalıştayı'nda konuştu
6 saat önce
SPOR Kenan Sofuoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:42 Kaynak: DHA
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