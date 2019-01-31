Son Dakika Haberleri: Spor Kenti Gaziantep" İçin İlk Adım Atıldı

Spor Kenti Gaziantep" İçin İlk Adım Atıldı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek, kentteki spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzaladığı bildirildi.

Spor Kenti Gaziantep
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek, kentteki spor yatırımlarıyla ilgili protokol imzaladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Spor kenti Gaziantep" hedefi doğrultusunda kent merkezi ve taşra ilçelerinde en az birer yüzme havuzuyla spor salonu yapmak isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Ankara'da görüşerek projelerini resmiyete çevirdi.

Proje kapsamında şehir merkezinde 10 spor salonu, 6 yüzme havuzu ve tüm ilçelerde birer yüzme havuzu yapılarak vatandaşların hizmetinde sunulacak.

Toplamda 127 milyon lira proje değeriyle 23 kapalı yüzme havuzu ve spor salonunun protokolü imzalandı.

Proje kapsamındaki yatırımlara yıl içinde başlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel
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