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Spor Kenti Kocaeli'nin sahaları gece maçlarına hazır - Son Dakika

Spor Kenti Kocaeli'nin sahaları gece maçlarına hazır

13.12.2021 10:01
Spor Kenti Kocaeli'nin sahaları gece maçlarına hazır

Büyükşehir, spor tesislerinin aydınlatma sistemini LED projektörlerle yeniledi. Böylece Kocaeli, Türkiye'de amatör futbolda gece maçlarının yapılabildiği ender illerden biri oldu

Son 2 yılda amatör spor kulüplerine tesis yatırımları, ayni ve nakdi yardımlarla toplamda 100 milyon TL destek sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor ve sporcunun yanında olmaya devam ediyor. 'Spor Kenti Kocaeli' sloganından yola çıkarak tesisleşmeye büyük önem veren ve kent genelinde birçok sportif alanları Kocaeli gençliğinin hizmetine sunan Büyükşehir, bir yandan da mevcut tesislerde gençlerin spor yapma imkanını genişletiyor. Bu bağlamda Büyükşehir'in üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında, antrenman ve müsabakaların gece saatlerinde de sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi geliyor.

TASARRUFLU VE VERİMLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'ne bağlı spor tesislerinde daha verimli ve tasarruflu bir aydınlatma için titiz bir çalışma yürüten Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarla sahalardaki ışık değerlerini artırdı. İlk etapta Şehit Ömer Halisdemir Stadı, Gebze Beylikbağı Stadı, Dilovası Tavşancıl Salih Gün Stadı, Sanayi Mahallesi Spor Tesisleri, Sanayi Mahallesi Sentetik Stadı, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı ve Derbent Stadı'nın aydınlatma sistemlerini yenileme kapsamında ekipler, bu sahalardaki eski tip projektörleri sökerek, yerlerine yüzde 60 tasarruf sağlayan LED projektörler monte etti. Böylelikle yeni ve gösterişli LED projektörler stadları eskisinden daha aydınlık ve ışıl ışıl yaparken, bu da sporcuların memnuniyetini kazandı.

130 BİN SPORCU FAYDALANIYOR

Türkiye'de amatör futbol olarak gece maçlarının yapılabildiği ender illerden biri olan Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile ışıl ışıl sahalara sahip oldu. Gece maçları için uygun hale gelen yedi futbol sahasının aydınlatma sistemini yenileyip kontrollerini sağlayan Büyükşehir ekipleri, kentteki diğer sahalarla ilgili de bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Büyükşehir'in yaptığı tesislerden spor okulları öğrencileri ve amatör spor kulüpleri sporcuları olmak üzere yıllık yaklaşık 130 bin sporcu faydalanıyor.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Spor Kenti Kocaeli'nin sahaları gece maçlarına hazır - Son Dakika


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