Spor kırklarelispor'da büyük sevinç - Son Dakika
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Spor kırklarelispor'da büyük sevinç

7 saat önce

SPOR Kırklarelispor'da büyük sevinçAli Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU KIRKLARELİ (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselen GMG Kırklarelispor'da büyük sevinç yaşanıyor.

SPOR Kırklarelispor'da büyük sevinç

Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU KIRKLARELİ (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselen GMG Kırklarelispor'da büyük sevinç yaşanıyor. Soyunma odasında futbolcuları kutlayan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, futbolculara 10'ar bin lira prim vereceğini söyledi.

GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalarak, kupada tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Tarihinin en büyük başarısını elde eden Kırklarelispor'da karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşandı. Sahada sevinç yumağı oluşturan futbolculara, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve kulüp başkanı Volkan Can da katıldı. Çalınan müziklerle birlikte saha ortasında dans eden Can'a futbolcular eşlik etti. Bu sırada sahaya ve soyunma odasına giren Kırklareli Valisi Osman Bilgin, omuzlara alınarak çeyrek final sevinci yaşandı.

VALİDEN FUTBOLCULARA 10 BİN LİRA PRİM

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, soyunma odasında futbolcuları kutlamasının ardından futbolculara 10'ar bin lira prim sözü verdi. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da GMK Kırklarelispor'a tesis yapmaları için arazi sözü verdi.

Spor kırklarelispor'da büyük sevinç

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:30 Kaynak: DHA
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