SPOR Kırkpınar başpehlivanları lisans eğitimi için minderde ter döktü

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kategorisinde ter akıtan başpehlivanlar Tanju Gemici, Yıldıray Akın, Hasan Cengiz ve Kaan Kaya, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde 'güreş' branşında lisans eğitimlerini yapabilmek için yetenek sınavına girdi.

Trakya Üniversitesi'nin Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi güreş branşında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık olarak güreşen pehlivanlar için açtığı 5 kişilik lisans kontenjanına bu yıl 4 başpehlivan başvuru yaptı. 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkan Tanju Gemici, Hasan Cengiz, Yıldıray Akın ve Kaan Kaya'nın başvurduğu kontenjan için Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yetenek sınavı yapıldı. Sınava katılan başpehlivanlar, kendileri için hazırlanan parkur sınavında teknik, hız ve yeteneklerini gösterdi.

"AMACIM 4 YILLIK EĞİTİMİMİ TAMAMLAMAK"

Sınava giren başpehlivanlardan Tanju Gemici, amacının 4 yıllık eğitim alarak üniversite eğitimini tamamlamak olduğunu belirtti. Hem eğitimini tamamlayıp hem de başarısı için çalışmalarına devam etmek istediğini söyleyen Gemici, "Eğitimimiz için Trakya Üniversitesi'ne başpehlivanlık kontenjanı için başvurduk. Bugün de bir gelelim ve deneyelim dedik. Hem eğitimimizi burada tamamlayalım hem de 4 yıllık üniversite mezuniyetimizi burada yapalım istedik. Parkur sınavı vardı bugün. Her öğrenci gibi, biz de ne kadar milli güreşçi de olsak ne kadar başpehlivan da olsak bu sınava girmek zorundayız. Başarılı bir şekilde geçti parkur sınavımız. Bundan sonra öğretnm hayatımız Allah nasip ederse Trakya Üniversitesi'nde devam edecek" dedi.

"EDİRNE'DEN SONRA BİR KEMER DE BENİM HAKKIM"

Yağlı güreşlerin önemine değinen Gemici, "Piyasa güreşleri devam ediyor, geçtiğimiz hafta Kurtdere vardı, Kırkpınar'ın rövanşı. Tabi benim bir sakatlığım var. Hasan Cengiz ustamla eşleştim ama güreşemedim, çekilmek zorunda kaldım. Allah nasip ederse 2 hafta sonra Elmalı güreşleri var, oraya kadar toparlanıp, kemeri alıp zirvede kendimi göstermem lazım. Çünkü Edirne'de çeyrek finalde kaybettim. Edirne'den sonra bir kemer de bizim hakkımız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"HEM OKUYUP HEM GÜREŞİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki başpehlivan Hasan Cengiz de, "Rektörümüz böyle bir imkan sağlamış, biz de yararlanmak istedik. İnşallah hem okuyup hem de güreşimize devam edeceğiz. Tüm genç kardeşlerime başarılar diliyorum. 35 yaşındayım 2 çocuğum var. Zor olup olmayacağını bilmiyorum, başlayınca göreceğiz. Bu sezon bitmek üzere, Eylül'de Elmalı güreşleri var. İnşallah sezon güreşlerimizde başarılı şekilde devam eder" şeklinde konuştu.