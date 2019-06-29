Son Dakika Haberleri: SPOR Kırkpınar'da 'altın puan' uygulamasına geçildi
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SPOR Kırkpınar'da 'altın puan' uygulamasına geçildi

43 dakika önce

Kırkpınar'da 'altın puan' uygulamasına geçildiAli Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kural değişikliğine gidilerek, 10 dakikalık puanlama sistemi kaldırıldı.

Kırkpınar'da 'altın puan' uygulamasına geçildi
Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kural değişikliğine gidilerek, 10 dakikalık puanlama sistemi kaldırıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bu yılki uygulamada 40 dakika güreşilecek. Ardından doğrudan hiç ara vermeden hakem, yanında taşıdığı paça bağlarını hemen pehlivanlara bağlayarak, doğrudan 'altın puan'a geçilecek. Bu da güreşlerin hızını ve kalitesini artıracak. Kıran kırana bir güreş olacağını umut ediyoruz" dedi.
Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kural değişikliğine gidilerek, 10 dakikalık puanlama sistemi kaldırıldı. Yağlı güreş yönetmenliği değişikliğinin uygulanacağı Kırkpınar'da, yeni kurala göre, çayırda yenişemeyen pehlivanlar için 10 dakikalık yağ ve paça bağlama süreleri kaldırılarak, direkt 'altın puan' uygulamasına geçildi. Yeni kurulda, 40 dakika boyunca sırtı yere gelmeyen pehlivanlar arasında ilk puanı alan pehlivan galip gelecek.
Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nda basın toplantısı düzenleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yönetmelik değişikliğini anlattı. Gürkan, "Daha önce şöyle oluyordu; Pehlivanlar 30 dakika serbest güreşiyorlardı. Yenişemediği takdirde bir 5 dakika su ve yağ molası veriliyordu. Ardından paça bağları bağlanıyor ve 10 dakika puanlama güreşi yapılıyor ve ondan sonra 'altın puanlama'ya gidiliyordu. Bu yılki uygulamada 40 dakika güreşilecek. Ardından doğrudan hiç ara vermeden hakem, yanında taşıdığı paça bağlarını hemen pehlivanlara bağlayarak, doğrudan 'altın puan'a geçilecek. Bu da güreşlerin hızını ve kalitesini artıracak. Kıran kırana bir güreş olacağını umut ediyoruz" dedi.
SPOR Kırkpınar'da 'altın puan' uygulamasına geçildi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:47 Kaynak: DHA
DHA, Edirne, Kırkpınar, Güncel
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