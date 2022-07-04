SPOR Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu - Son Dakika
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SPOR Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

04.07.2022 10:45

Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek olduOlgay GÜLER - Şafak TAŞOYAR - Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA) - Edirne'de 661'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı finalde Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek kazandı.

Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

Olgay GÜLER - Şafak TAŞOYAR - Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA) - Edirne'de 661'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı finalde Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek kazandı. Er Meydanı'ndan başpehlivan çıkan Şimşek'e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.

Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Finale Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren'i yenerek çıkan Mustafa Taş ile finale Mederes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenerek çıkan Cengizhan Şimşek arasındaki maç, karşılıklı hareketlerle geçti.

Güreşin ilerleyen dakikalarında hakem heyeti pasif güreşen ve güreşe katılmayan iki başpehlivana birer ihtar verdi. Normal süresi berabere biten müsabakada puanlamaya geçildi. Puanlama güreşinde Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ın bu yılki başpehlivanı oldu.

Başpehlivan Şimşek'e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Kırkpınar'da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu - Son Dakika

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