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SPOR Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı - Son Dakika

SPOR Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı

21.12.2021 12:50

Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastıMuammer İRTEM- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Bölgesel 1'inci Amatör Lig'de oynanan Yalıntaşspor - Samanlıspor maçında kavga ettikleri gerekçesiyle hakemin kırmızı kart gösterdiği iki futbolcudan, ev sahibi takımın...

Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı

Muammer İRTEM- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA Bölgesel 1'inci Amatör Lig'de oynanan Yalıntaş spor - Samanlıspor maçında kavga ettikleri gerekçesiyle hakemin kırmızı kart gösterdiği iki futbolcudan, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt, kurusıkı tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Barış Yurt, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa Bölge 1'inci Amatör Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Yalıntaşspor, Samanlıspor'u ağırladı. Yalıntaşspor'un 4-1 önde olduğu maçın son dakikalarında hakem, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt ile rakip takım futbolcusu Hamza Tekinalp'e (19) kırmızı kart gösterdi. İki futbolcu, soyunma odasına gönderildi. Odadan çıkıp aracına giden Barış Yurt, kurusıkı tabancasını alarak rakip takımın soyunma odasına gitti. Burada tehditler savuran Yurt, şikayet üzerine gözaltına alındı. Tabancaya da el konulurken, Barış Yurt, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

'SİLAHA MERMİYİ VERDİ'

Samanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Özgenç, olayla ilgili şunları söyledi:

"Maçın son dakikalarında rakip takımın kalecisiyle bizim oyuncumuz Hamza Tekinalp ikili bir mücadele sonrası tartışmaya girdiler. Daha sonra rakip takım kalecisi, bizim oyuncumuza küfrettiği için tartışma büyüdü. Karşı takım kalecisi bizim oyuncumuzun boğazına sarıldığı için Hamza da karşılık verdi. Araya giren hakem, olayı yatıştırdıktan sonra, iki oyuncuya da kırmızı kart verdi. Rakip futbolcu, Hamza soyunma odasına giderken üzerine koşmaya başladı. Biz araya girerek engellemeye çalıştık. Takım arkadaşları onu uzaklaştırdı. Kısa süre sonra maç bitti. Biz de soyunma odasına gittik. Rakip futbolcu dışarda kalıp, arabasından aldığı silahla bizim soyunma odasına girmeye kalktı. Silaha mermi verdi, kapıya dipçiğiyle vurdu. Bunu gören bizim başkan ile karşı takımın başkan yardımcısı kaleciyi uzaklaştırarak kendi soyunma odasına aldılar. Daha sonra nereye götürdülerse kaybettiler. Futbolcular da polis gelmeden stadı bir an önce terk etti. Karşı takımın başkan yardımcısı silahı görmediğine dair yemin etti ama koridordaki kamera her şeyi gösterdi. Maç sonrasında polis merkezine giderek ifade verdik. Kaleciden de rakip takımın başkan yardımcısından da şikayetçi olduk. Kaleciyi polis merkezine getirdiler. İlk başta silahı inkar etti. Polislerin kamera görüntülerinin olduğunu söylemeleri üzerine kaleci kabul etti. Silahı getirerek polis ekiplerine teslim ettiler. İlk defa biz böyle bir olayla karşılaştık. Aileler çocuklarını bizlere emanet ediyorlar. 18 yaşını doldurmamış birçok oyuncumuz var. Aileler böyle olaylarla karşılaştıkça çocuklarını spor kulüplerine göndermez. Tabii ki kötü bir olay. Allah muhafaza silah patlamış olsa birinin canına zarar gelmiş olsa ne olur. Böyle olayların olmaması için gerekli bütün cezaların verilmesini istiyoruz."

'KİM OLSA KORKUYU YAŞAR'

Hamza Tekinalp ise, "Maç sırasında top kaleye giderken omzum kaleciye çarptı. O sırada kaleci bana dönerek ağır bir küfür etti. Ben de 'Neden küfrediyorsun?' deyince saldırdı. Boğazıma yapıştı. Ben de kendimi korumak için onu ittim. Diğer oyuncular araya girerek bizi ayırdılar. Ardından, hakem ikimize de kırmızı kart gösterdi. Ben de soyunma odasına giderken arkamdan geliyordu. Özür dileyecek, diye düşündüm. Halbuki yine saldırmak için geliyormuş. Orada bana tehditlerde bulundu. Soyunma odasına gittim. Ben soyunma odasındayken olanlar olmuş. Silahla gelmiş. Ben silahı görmedim ama Mustafa başkan görmüş. Kim olsa korkuyu yaşar" dedi.

'FUTBOL HAYATINI BİTİRECEĞİM'

Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil ise sadece futbolda değil her türlü şiddete karşı olduğunu belirterek, "Maçın bitimine bir dakika kala. Rakip takım oyuncusu, Barış'a küfredip, yumruk salladı. Saha hareketlendi. Olay bitti. Hakem iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi. Maç sonrası, Samanlıspor soyunma odasına gidip yaşananlardan dolayı özür diledim. Bu sırada Barış'ı gördüm. Soyunma odasına geliyordu. Arabasından kurusıkı tabancayı alıp beline koymuş. Elinde değildi. Kendisine kızıp uzaklaştırdım. Sonra, şikayetçi oldular. Polise gidip, sporcum hakkında gereğini yapın dedim. Kendisini kadro dışı bıraktım. Federasyona şikayet ederek futbol hayatını bitireceğim. Yalnız, Samanlıspor yöneticileri de olayı abartıyor. Yakışmıyor" dedi.

SPOR Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı
SPOR Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı
SPOR Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı
SPOR Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı

Amatör Lig, Silah, Bursa, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı - Son Dakika


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