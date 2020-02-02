Spor kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı - Son Dakika
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Spor kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

6 saat önce

SPOR Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attıGüven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya), (DHA)-Sakarya'nın Erenler ilçesinde, 1'inci Amatör Küme maçında kırmızı kart gören futbolcu, hakeme yumruk attı.

SPOR Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya), (DHA)-

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, 1'inci Amatör Küme maçında kırmızı kart gören futbolcu, hakeme yumruk attı. Maçı tatil eden hakem, karakola gidip, oyuncudan şikayetçi oldu.

Erenler'de bulunan stattaki 1'inci Amatör Küme maçında Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşılaştı. Geyvespor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ettiği mücadelede, TÜVASAŞ Demirsporlu Yıldıray Kenet, karşı takımdan Murat Kaba'ya faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci de rakibine faul yapan Kenet'e ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Hakem İnci, kırmızı kartına not alırken, Kenet de hızla üzerine doğru gelerek, yumruk attı. Saldırıya uğrayan hakem, maçı tatil etti. Karakola giden Bilal İnci, kendisine yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet'ten şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kenet hakkında, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra adli işlem başlatıldı.

Spor kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

Sakarya, Erenler, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:57 Kaynak: DHA
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