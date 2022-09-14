SPOR Kızılyıldız, Trabzonspor maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi H grubunda mücadele eden Trabzonspor, gruptaki ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Yarın akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde kente gelen Kızılyıldız, maçın son antrenmanı Trabzon'da yaptı. 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda Sırp ekibi, taktik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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