Spor kktc meclisi'nden spor ambargosu tepkisi - Son Dakika
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Spor kktc meclisi'nden spor ambargosu tepkisi

6 saat önce

SPOR KKTC Meclisi'nden spor ambargosu tepkisiSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk gençliğinin spor ambargosu ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Özellikle futbol anlamında sesimizi duyurmak için bir...

SPOR KKTC Meclisi'nden spor ambargosu tepkisi

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk gençliğinin spor ambargosu ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Özellikle futbol anlamında sesimizi duyurmak için bir mücadele veriyoruz" dedi.

Uluçay ve beraberindeki heyet, ilk kez FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımın kamp yaptığı oteli ve tesisi ziyaret etti. Norveç'in en üst düzey futbol ligi olan Eliteserien'de mücadele eden Valerenga, KKTC'nin turizm şehri Girne'de kamp yaptı.

Girne'de tüm dünya takımlarına hizmet verebilecek bir kamp kompleksinin yapılmasının ülke için önemli olduğuna işaret eden Uluçay, "Türk takımları başta olmak üzere FIFA üyesi ülke takımlarına ülkede kamp yapmasını sağlamak adına bir çağrı yapmak istiyorum. Bu konuda Meclis olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız? dedi.

?"BAŞARABİLİRİZ"

KKTC'nin kamp yapan takımlar açısından bir merkez haline gelebileceğine işaret eden KKTC Meclis Başkanı Uluçay, "Bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı ve Acapulco Otel Direktörü Dimağ Çağıner de, bu gibi yatırımların ülkeyi hem turizm hem de uluslararası politikalar anlamında bir adım öne taşımak için bir enstrüman olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların sonrasında Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Girneli eski futbolcular maç yaptı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Spor kktc meclisi'nden spor ambargosu tepkisi

Meclis Başkanı, Futbol, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:45 Kaynak: DHA
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