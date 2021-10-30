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SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi

30.10.2021 19:32

KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdiErsin Tatar: Desteğimiz her zaman sürecektirDerviş Eroğlu: Ülkemize şampiyonluklar kazandıran sporcularımızı kutlarımErhan Arıklı: KKTC'ye spor alanında da ambargo uygulanıyorEyüp Zafer Gökbilen: 3 ayrı branşta şampiyon...

KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi

Ersin Tatar: Desteğimiz her zaman sürecektir

Derviş Eroğlu: Ülkemize şampiyonluklar kazandıran sporcularımızı kutlarım

Erhan Arıklı: KKTC'ye spor alanında da ambargo uygulanıyor

Eyüp Zafer Gökbilen: 3 ayrı branşta şampiyon olduk

Mustafa AKIN/ Girne (KKTC) (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 32'nci WTF Uluslararası Şampiyonası, 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7'nci World Budo Martıalarts Şampiyonası sona erdi.

Uluslararası federasyonların faaliyet takviminde yer alan 32'nci WTF (Olimpik Sistem) Uluslararası Şampiyonası, 19'uncu GTF Avrupa Şampiyonası ve 7'nci World Budo Martıalarts Şampiyonası, 28-30 Ekim tarihlerinde Girne Avrasya Tekvando Merkezi'nde gerçekleştirildi. 10 ülkeden 194 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun son gününde renkli kuşaklar hyong müsabakaları yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Global Tekvando Federasyonu (GTF) hyong, pumse, kata, budo, ferdi, çiftler karışık, kırış ve takım müsabakalarında açık ara ile şampiyon oldu. Şampiyonanın ardından düzenlenen ödül törenine; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Spordan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sivil Savunma Başkanı Necmi Karakoç, Kolordu Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Müşaviri Mithat Tekçam, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, Tekvando, Karate ve Judo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, ülkelerin federasyon başkanları ve sporcuları katıldı.

ERSİN TATAR: DESTEĞİMİZ HER ZAMAN SÜRECEKTİR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor için ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, 'Sizlerin çalışmalarına destek olacağımızı ifade etmek istiyorum. Devlet olarak gençlerimizi spor yapmaya, ambargoya karşı yapılan çalışmalarla üzerimizde olan haksızlıkları aşmak ve KKTC'de sporun daha da yaygınlaşması ile tekvando, judo, karate gibi popüler spor dallarında farklı ülkelerle bir araya gelmek ülkemize büyük katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu katkılarından dolayı başkanımız Eyüp Zafer Gökbilen, çalışma arkadaşları ve tüm gençlerimizi kutlamak istiyorum. 11 bin sporcu bu faaliyetlerde yer almakta. Sizlere olan desteğimiz her zaman sürecektir' dedi.

DERVİŞ EROĞLU: ÜLKEMİZE ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDIRAN SPORCULARIMIZI KUTLARIM

1977 yılından kurulan Tekvando, Karate ve Judo Federasyonu ile ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu dile getiren KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 'Özellikle ülkemize değişik ülkelerde şampiyonluklar kazandıran sporcularımızı öncelikle ben kutladım. Federasyonumuzun o günden beri binlerce genci yetiştirmesi, spor kültürünü ve eğitimini vermesinden dolayı başkanımızla antrenörlerine teşekkür ediyorum' diye konuştu.

ERHAN ARIKLI: KKTC'YE SPOR ALANINDA DA AMBARGO UYGULANIYOR

KKTC'ye uzun yıllardır her alanda olduğu gibi spor alanında da ambargo uygulandığını ifade eden Spordan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 'Olimpiyat şartının 4'üncü maddesi ve en önemli ilkesi herkese spor hakkıdır. Buna rağmen Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) Kıbrıs Türklerinin spor yapma hakkını elinden alıyor. Bizi ısrarla sportif alanda da Rum'a yamamak istiyorlar. Biz de buna kesin olarak hayır diyoruz, boyun eğmek istemiyoruz. Bu sebepten dolayı federasyonlarımıza her türlü desteği veriyoruz. Uluslararası spor ambargolarının kaldırılması, uluslararası alanda Kıbrıs Türk sporcularının boy göstermesini sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle tekvando federasyonumuza teşekkür etmek gerekiyor girdikleri her turnuvada başarıyla ülkemizi temsil ediyorlar' şeklinde konuştu.

EYÜP ZAFER GÖKBİLEN: 3 AYRI BRANŞTA ŞAMPİYON OLDUK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tekvando, Karate ve Judo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ise yaptığı konuşmadan şunları dile getirdi: 'Eylül ayında Kırgızistan'da çok büyük bir seminer ve uluslararası etkinliğe katıldık ve takım halinde şampiyon olduk. Ülkemizde yapılan organizasyonda 3 ayrı branşta da takım halinde şampiyon olduk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk geldi, çifte bayram yaşadık, inşallah daima yaşarız. Hedef büyüttük seneye Bulgaristan Sofya'da dünya şampiyonası var, orada şampiyon olmak için yarından itibaren antrenmanlara başlayacağız .'

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ

KKTC'de 10 ülkeden 194 sporcunun kıyasıya mücadelelerine sahne olan Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası'nda ödüller sahiplerine verildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Spordan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sivil Savunma Başkanı Necmi Karakoç, Kolordu Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Müşaviri Mithat Tekçam, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, organizasyonda yer alan ülkelere ödüllerini takdim etti.

Şampiyonanın son gününde gerçekleştirilen renkli kuşaklar hyong müsabakalarında dereceye giren sporcular ise şu şekilde:

8'İNCİ GIP SARI KUŞAK BAYANLAR HYONG

1'inci Kategori:

1 Derin Su Tunçbilek (KKTC)

2 Elizaveta Hribennikova (Ukrayna)

3 Zokhidov Abdulaziz(Özbekistan)

6'NCI GIP YEŞİL KUŞAK BAYANLAR HYONG

1'inci Kategori:

1 Ailana Zhandoskyzy(Kazakistan)

2 Karmen Küçük (KKTC)

3 Stefania Gukovskaya (KKTC)

2'nci Kategori:

1 Almira Keşkek (KKTC)

2 Elif Baştaş(KKTC)

3 Buzenco Vlada (Moldova)

3'üncü Kategori:

1 Ayşe Nisa Eğilmez(KKTC)

2 İlayda Saygınel (KKTC)

3 Julide Bölükbaşı (KKTC)

4'ÜNCÜ GIP MAVİ KUŞAK BAYANLAR HYONG

1'inci Kategori:

1 Öncel Alyanak (KKTC)

2 Hiranur Tumay (KKTC)

2'NCİ GIP KIRMIZI KUŞAK BAYANLAR HYONG

1'inci Kategori:

1 Sofiia Bulavina (Ukrayna)

2 Hande Erşahinoğlu (KKTC)

3 Ecem Sarı (KKTC)

2'nci Kategori:

1 Fatima Ghaderi (KKTC)

2 Gabriela Cenkova (Bulgaristan)

3 Zahra Ghaderi (KKTC)

8'İNCİ GIP SARI KUŞAK ERKEKLER HYONG

1'inci Kategori:

1 Ahmet Alp Hopurcuoğlu (Kktc)

2 Zakhidov Abdulaziz (Özbek)

2'nci Kategori:

1 Furkan Eğilmez (KKTC)

2 Deniz Tunçbilek (KKTC)

3 Shukurullaev Bilol (Özbekistan)

6'NCI GIP YEŞİL KUŞAK ERKEKLER HYONG

1'inci Kategori:

1 Sam Norozi (KKTC)

2 Nurislam Mustafin (Kazakistan)

3 Arsen Aitmukhanov (Kazakistan)

2'nci Kategori:

1 Volodymyr Zandnichenko (Ukrayna)

2 Hüseyin Bölükbaşı (KKTC)

3 Alinur Maksatuly (Kazakistan)

3'üncü Kategori:

1 Asryan Arman (Rusya)

2 Mester Gheorghe (Moldova)

3 Muhammed Sefa Kılıç (KKTC)

4'üncü Kategori:

1 Odilboy Abdubannopkhozhiev (Özbekistan)

2 Uglanov Madvey (Rusya)

3 İvan Olefir (Ukrayna)

5'inci Kategori:

1 Abdullah Baştaş (KKTC)

2 Alibayev Tamirlan (Rusya)

6'ncı Kategori:

1 Şevket Bilgin (KKTC)

2 Arda Özalemdar (KKTC)

3 Ceban Gabriel (Moldova)

4'ÜNCÜ GIP MAVİ KUŞAK ERKEKLER HYONG

1'inci Kategori:

1 Ali Liman (KKTC)

2 Oleksiy Tereshchenco(Ukrayna)

2'nci Kategori:

1 Leonid Kurchenko (Kazakistan)

2 Adılet Marıpbek (Kazakistan)

3 Abdulkadır Abdumazhidov (Özbekistan)

3'üncü Kategori:

1 Dmytro Krychko (Ukrayna)

2 Artyom Kım (Kazakistan)

3 Yurıy Kım (Kazakistan)

4'üncü Kategori:

1 Joakım Saetrum (Norveç)

2.Neo Bonemaire (Norveç)

2'NCİ GIP KIRMIZI KUŞAK ERKEKLER HYONG

1'inci Kategori:

1 Adilkhan Meirkhanav (Kazakistan)

2 Yiğit Efe Harputlu (KKTC)

3 Davlat Yelyubayev (Kazakistan)

2'nci Kategori:

1 Vikhelm Elias Norberg (Norveç)

2 Çetin Çiftsüren (KKTC)

3 Magne Bjorkeng (Norveç)

3'üncü Kategori:

1 Andrii Cherniavskyi (Ukrayna)

2 Halil İbrahim Kurtoğlu (KKTC)

4'üncü Kategori:

1 Jesper Jensen (Norveç)

2 Ahmet Faruk Kocabaş (KKTC)

3 Jonas Langnes (Norveç)

5'inci Kategori:

1 Semih Türkmen (KKTC)

2 Olaksandr Zadnichenko (Ukrayna)

3 Farham Zehni (Norveç)

6'NCI GIP YEŞİL KUŞAK BAYAN MUSABAKA

1'inci Kategori

1 Karmen Küçük (KKTC)

2 Elizaveta Gribennova (Ukrayna)

3 Aylama Ganoloskiza (Kazakistan)

2'nci Kategori

1 Almira Keşkek (KKTC)

2 İlayda Saygınel (KKTC)

3 Buzehco Vlada (Moldov)

1'İNCİ GIP-2'NCİ GIP BAYAN MÜSABAKA

1'inci Kategori:

1 Hande Erşahinoğlu (KKTC)

2 Sofiia Bulavina (Ukrayna)

2'nci Kategori

1 Gabriela Cenkova(Bulgaristan)

2 Fatima Ghaderi(KKTC)

3 Zahra Ghaderi(KKTC)

3'üncü Kategori:

1 Ecem Sarı (KKTC)

2 Hiranur Tümay(KKTC)

6'NCI GIP YEŞİL KUŞAK ERKEK MÜSABAKA

1'inci Kategori

1 Nurisham Mustafian (Kazakistan)

2 Sam Norozi (KKTC)

3 Aitnukhan Arsen (Kazakistan)

2'nci Kategori

1 Bilol Shukurullaev (Özbekistan)

2 Volodymyr Zandnichenko (Ukrayna)

3 Alinur Maksatuly (Kazakistan)

3'üncü Kategori

1 Arman Asryan (Rusya)

2 Master Gheorghe (Moldova)

3 Ivan Olefir (Ukrayna)

4'üncü Kategori

1 Şevket Bilgin (KKTC)

2 Arda Özalemdar (KKTC)

3 Ceban Gabriel (Moldova)

5'inci Kategori

1 Odilboy Abduhannopkoziev (Özbekistan)

2 Matvey Uglanov (Rusya)

3 Tamerlan Alibaev (Rusya)

4'ÜNCÜ GIP MAVİKUŞAK ERKEK MÜSABAKA

1'inci Kategori

1 Abdumazhiav Abdulkadir (Özbekistn)

2 Leonıd Kurchenko (Kazakistan)

2'nci Kategori

1 Oleksiy Tereshchenko (Ukrayna)

2 Marribek Alet (Kazakistan)

3'üncü Kategori:

1 Artyam Kim (Kazakistan)

2 Yuriy Kim (Kazakistan)

3 Dmytro Krychko (Ukrayna)

4'üncü Kategori

1 Joakim Satrum (Norveç)

2 Neo Bonemire (Norveç)

2'NCİ GIP KIRMIZI KUŞAK ERKEK MÜSABAKA

1'inci Kategori:

1 Adilkhan Meırkhanov(Kazakistan)

2 Davlat Yelyubayev(Kazakistan)

2'nci Kategori:

1 Çetin Çiftsüren(KKTC)

2 Magne Bjorkeng(Norveç)

3 Şakir Atınç Yağızsoy(KKTC)

3'üncü Kategori:

1 Halil İbrahim Kurtoğlu(KKTC)

2 Vikhelm Elias Norberg(Norveç)

3 Andrii Cherniavskyi(Ukrayna)

4'üncü Kategori:

1 Oleksandr Zadnichenko(Ukrayna)

2 Jesper Jensen(Norveç)

3 Jonas Langes(Norveç)

5'inci Kategori:

1 Farham Zehni(Norveç)

2 Semih Türkmen(KKTC)

3 Ahmet Faruk Kocabaş(KKTC)

2 Semih Türkmen(KKTC)

3 Ahmet Faruk Kocabaş(KKTC)

SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi
SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi

Kazakistan, Şampiyon, Ukrayna, Kıbrıs, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR KKTC Uluslararası Tekvando, Karate ve Budo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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