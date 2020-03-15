SPOR Kocaelisporlu taraftarlardan takıma koruyucu elbise ve maskeli karşılama - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Kocaelisporlu taraftarlardan takıma koruyucu elbise ve maskeli karşılama - Son Dakika

SPOR Kocaelisporlu taraftarlardan takıma koruyucu elbise ve maskeli karşılama

7 saat önce

SPOR Kocaelisporlu taraftarlardan takıma koruyucu elbise ve maskeli karşılamaAlişan KOYUNCU İZMİT(Kocaeli),(DHA) -Kocaelispor taraftar grubu 'Hodri Meydan', tüm liglerin koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım...

SPOR Kocaelisporlu taraftarlardan takıma koruyucu elbise ve maskeli karşılama

Alişan KOYUNCU İZMİT(Kocaeli),(DHA) -

Kocaelispor taraftar grubu 'Hodri Meydan', tüm liglerin koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü stadyuma uğurladı.

Kocaelisporlu taraftarlar, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kocaelispor'un, 1877 Alemdağ takımı ile oynanacağı karşılaşmanın koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanması kararının ardından, koruyucu elbise giyip meşaleler yakarak takım otobüsünü uğurladı. Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

SPOR Kocaelisporlu taraftarlardan takıma koruyucu elbise ve maskeli karşılama

Kocaelispor, Kocaeli, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:48 Kaynak: DHA
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