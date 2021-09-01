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SPOR Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu - Son Dakika

SPOR Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu

01.09.2021 12:29

SPOR Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon olduTolga YILDIRIMANTALYA, (DHA)- Antalya'da 108 santimetre boyundaki Ayşe Şirip (23), sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başlayıp, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için bir yıl önce haltere yöneldi.

SPOR Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu

Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA)- Antalya'da 108 santimetre boyundaki Ayşe Şirip (23), sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başlayıp, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için bir yıl önce haltere yöneldi. Şirip, katıldığı ilk şampiyonada, Adana'daki Bedensel Engelliler Halter Sampiyonası'nda, 'altın madalya' kazandı. Kısa boyu nedeniyle hissettiği dışlanmışlık duygusunu sporla aştığını söyleyen Ayşe Şirip, 'bunu yapamazsın' diyenlere inat, ayakları yere sağlam basan bir iş kadını olmayı hedefliyor.

Ayşe Şirip, akondroplazi (cücelik) hastalığıyla dünyaya geldi. Çocukluğunda zor bir dönem geçiren Şirip, 'ayakları üzerinde durabilen güçlü bir kadın olma' hedefiyle hayata tutundu. Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Şirip, önce sağlıklı bünyeye sahip olmak için dövüş sporuna başladı, kollarını ve vücudunu güçlendirmek için de bir yıl önce haltere yöneldi.

İLK ŞAMPİYONADA ALTIN MADALYA

Antrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapan Şirip, Adana'da düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Sampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kısa boyu nedeniyle hissettiği dışlanmışlık duygusunu, hayata güler yüzle bakarak aşan Ayşe, sosyal yaşamında da arkadaşlarıyla gezmeyi çok sevdiğini, 'bunu yapamazsın' diyenlere inat, her zaman başarılı olmayı hedeflediğini söyledi. Kollarını güçlendirip, iş hayatında başarılı olmak için başladığı halter sporunda kendisine hedefler belirleyen Şirip, Adana'daki Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve başarısıyla dikkati çekti.

SPORLA ÖZGÜVENİ ARTTI

Pandemi sürecinde evinde ve parklarda antrenman yapan Şirip, katıldığı ilk şampiyonada 'Türkiye birincisi' olmanın gururunu yaşadı. Kariyerine şampiyonlukla başlayan, yüksek lisansa hazırlanan Şirip, hayatında sporla yaşadığı değişikliği anlattı. Daha önce gezmeye çıktığında, çevresindekilerin bakışlarından rahatsızlık hissettiğini anlatan Şirip, sporla özgüveninin arttığını ifade etti.

HALTER CAMİASININ 'ARTEMİS'İ

Yüksek lisans eğitiminin yanı sıra kazı alanında çalışma hayali olduğunu aktaran Şirip, spordaki başarısını iş hayatına da yansıtıp, güçlü bir iş kadını olmayı hedefliyor. Yunan mitolojisinde, bereketin sembolü olan doğa tanrıçası Artemis'in efsanelerine ilgi duyduğunu söyleyen Ayşe Şirip, 'halter dünyasının Artemis'i olarak anılmayı istiyor. Avrupa ve dünya şampiyonalarına da hazırlanan Şirip, hem spor hem de eğitimini sürdürebileceği bir iş sahibi olmak istediğini söyledi.

'ŞAMPİYON' ARKEOLOG

Başkalarına muhtaç olmadan ayakları üzerinde durabilmeyi hedeflediği yaşamında, güler yüzüyle dikkat çeken Ayşe, şunları söyledi

Önce muay thai sporu yaptım. Sonra haltere devam ettim. İşe ihtiyaç duyduğum ve çalışabilmek için kollarımın güçlenmesi gerektiğini anlattım. Antrenörlerimin yönlendirmesiyle çalışıp, Türkiye şampiyonu oldum. İş hayatına atılmak için başladığım halterde Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Üniversite eğitimimde yüksek lisans için hazırlanıyorum. Spor yaptıktan sonra kendime güvenim arttı. İnsanların bakışları beni rahatsız etmiyor. Makyajımı yapıp, dışarı çıkıyor, geziyorum. Benim gibi tüm insanlara spor yapmalarını ve başkalarının bakışlarına aldırış etmeden başarılı olmak için çaba göstermelerini öneriyorum.

SPOR Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu
SPOR Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu
SPOR Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu
SPOR Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu

Şampiyon, Antalya, Halter, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Kollarını güçlendirmek için başladığı halterde şampiyon oldu - Son Dakika


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