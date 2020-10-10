Spor kompleksi kapılarını açtı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi, sporseverlere kapılarını açtı.

Korona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yaz kapalı kalan Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi yüzme, tenis kursları ve fitness salonlarını hizmete sundu.

Her yıl yaz ve kış mevsimlerinde sporseverlerin yararlandığı komplekste, bazı branşların açılışıyla ilgili bilgi veren yetkililer, kayıtların alındığını belirterek, "Korona virüs sürecinden dolayı vatandaşımızın sağlığı için bu yıl hizmet veremeyen sağlıklı yaşam ve spor kompleksimiz, kapılarını yeniden sporseverlerin hizmetine açmıştır. Kurslarımızda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır. Adıyaman'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN