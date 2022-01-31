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Spor kompleksinde seri hırsızlık: Polis havuzda takip edip, dışarıda suçüstü yakaladı - Son Dakika

Spor kompleksinde seri hırsızlık: Polis havuzda takip edip, dışarıda suçüstü yakaladı

31.01.2022 00:58
Spor kompleksinde seri hırsızlık: Polis havuzda takip edip, dışarıda suçüstü yakaladı

Kağıthane'deki Cemal Kamacı Spor Kompleksi'ne farklı zamanlarda tek üye kartıyla giren iki hırsız, soyunma odasındaki dolaplardan havuzda yüzen 6 kişinin yaklaşık 55 bin lira değerindeki cep telefonlarını çaldı.

Kağıthane'deki Cemal Kamacı Spor Kompleksi'ne farklı zamanlarda tek üye kartıyla giren iki hırsız, soyunma odasındaki dolaplardan havuzda yüzen 6 kişinin yaklaşık 55 bin lira değerindeki cep telefonlarını çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri havuzda üye, komplekste ise güvenlik görevlisi kılığına girerek aldığı önlemlerle hırsızları suçüstü yakaladı.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde bu ay eşyalarını soyunma odasına bırakarak yüzme havuzuna giren Mustafa K., Hacı Bilal A., Yiğit Ö., Berkay D., Evren Ç. ve Osman Salih K.'nın cep telefonları farklı gün ve zamanlarda çalındı. Vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, hırsızlık olayının yaşandığı saat diliminde içeriye Berkay D., Yiğit Ö., Mustafa K. ve Mahsum B.'nin (18) girdiğini belirledi. Ancak polis, seansın bitmesine yaklaşık 40 dakika kala Mahsum B.'nin elinde bir poşetle dışarıya çıktığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda telefonları çalınan diğer üyeler Evren Ç. ve Osman Salih K. ile birlikte Selman K.'nın (18) giriş yaptığı ancak Selman K.'nın seansın bitmesine yarım saat kala çıkış yaptığı belirlendi.

Kağıthane polisi kameraları detaylı şekilde inceledi

Kağıthane polisi, şahısların kimliklerini tespit etmesinin ardından Mahsum B.'nin daha önceden Sultangazi'deki bir spor kompleksinde benzer bir suça karıştığı için üyeliğinin iptal edildiği bilgisine ulaştı. Selman K.'nın ise geçtiğimiz 2009 yılında Bayrampaşa'daki bir spor kompleksinde benzer suçtan ötürü yakalandığı tespit edildi. Bu sebeple Mahsum K.'nın suç ortağı olan Selman K.'nın üyelik kartını kullanarak içeriye girdiği belirlendi. Şahısların geçmişte karıştığı suçları da bulan polis ekipleri, şahısların ikamet ettikleri adrese yakın noktalar yerine Kağıthane'deki kompleksi hedef aldıklarını öğrendi.

Polis havuzda ve komplekste önlem aldı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, önceki hafta salı günü hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri iki şahsın saat 14.00-15.00 arasındaki erkekler için açık olan seansa gelme ihtimalleri üzerine kompleks içerisinde ve çevresinde geniş önlem aldı. Polislerden biri seansın olacağı yere üye gibi girip mayo giyerek yüzme havuzunda beklerken, bir başka polis ise özel güvenlik görevlisi kılığına girerek kapı girişinde beklemeye başladı. Seans başlamadan bir süre önce gelen Selman K., tuvalete gitme bahanesiyle komplekse giriş yaptıktan sonra soyunma odasına girerek Hacı Bilal A.'ya ait cep telefonunu çaldı ve 4 dakika sonra çıkış yaptı. Bunun üzerine şahsı durduran Kağıthane polisi, elinde ve cebinde 2 adet cep telefonu olduğunu gördü. Şahsı suçüstü yakalayan polis ekipleri gözaltına alırken, kompleksin dışında bekleyen Mahsum B. ise kaçmaya çalışırken yine polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınan 2 şahıs, ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen telefonlar ise sahiplerine teslim edildi. - İSTANBUL

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Çağlayan Polis Merkezi, Hırsızlık, Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Spor kompleksinde seri hırsızlık: Polis havuzda takip edip, dışarıda suçüstü yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor kompleksinde seri hırsızlık: Polis havuzda takip edip, dışarıda suçüstü yakaladı - Son Dakika
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