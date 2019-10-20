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Spor konya'da enduro motor yarışı heyecanı

1 saat önce

SPOR Konya'da Enduro Motor Yarışı heyecanıİsmail AKKAYA KONYA (DHA) - Konya'da ilk kez yaklaşık 120 sporcunun katıldığı Konya Enduro 2019 yarışları yapıldı.

SPOR Konya'da Enduro Motor Yarışı heyecanı

İsmail AKKAYA KONYA (DHA) - Konya'da ilk kez yaklaşık 120 sporcunun katıldığı Konya Enduro 2019 yarışları yapıldı. Kütüklü, lastikli ve taşlı engellerin bulunduğu parkurda yarışçılar, özellikle dik rampayı aşmak için zor anlar yaşadı.

Konya Enduro Motor ve Doğa Sporları Kulübü Derneği öncülüğünde, valilik ve belediyelerin desteğiyle Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi'nde enduro yarışları için parkur yapıldı. Parkurun açılışı nedeniyle de 'Konya Enduro Fest 2019' adlı yarışlarında yapıldığı festival düzenlendi. Geçen cuma günü başlayan ve bugün sona eren festivalde motor tutkunları zorlu parkurda yarıştı. Kütüklü, lastikli ve taşlı engellerin bulunduğu parkurda yarışçılar, özellikle dik rampayı aşmak için zor anlar yaşadı. Yarış severlerde parkurların kenarlarında, yarışı izledi.

Parkurun 8 ay süren bir çalışma sonucu yapıldığını belirten Konya Enduro Motor ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı ve aynı zamanda yarışçı Sait Sürücü, şunları söyledi

"8 ay süren bir çabamızla Türkiye'nin en büyük parkurunu Konya'ya kazandırdık. Şu anda 3 kilometre uzunluğunda, 40 bin metrekare alanı kaplayan Konya Enduro Parkı'nı tamamladık. Açılış yarışı olarak bu organizasyonu düzenledik. 120'ye yakın sporcu katıldı. İstanbul'dan Hatay'a, Sivas'dan Fethiye'ye kadar yurdun dört bir yanından yarışçılar katıldı. Türkiye Şampiyonu Bayram Uysal, Emre Coşar, Fevzi Burak Akbulut gibi isimlerde burada. Konya'da böyle bir organizasyon eksikliği hissediliyordu. Bizde bunu başardık ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Spor konya'da enduro motor yarışı heyecanı

Konya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:28 Kaynak: DHA
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