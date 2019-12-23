'Spor Konya Projesi' ile geleceğin sporcuları keşfediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Spor Konya Projesi' ile geleceğin sporcuları keşfediliyor - Son Dakika

'Spor Konya Projesi' ile geleceğin sporcuları keşfediliyor

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesinin merkez dışındaki 28 ilçede 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik hayata geçirdiği Spor Konya Projesi kapsamında ilçelerdeki spor faaliyetleri devam ediyor.

'Spor Konya Projesi' ile geleceğin sporcuları keşfediliyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesinin merkez dışındaki 28 ilçede 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik hayata geçirdiği Spor Konya Projesi kapsamında ilçelerdeki spor faaliyetleri devam ediyor.


Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle, 28 ilçede 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik hayata geçirilen Spor Konya Projesi kapsamında, öğrenciler sporla tanışıyor.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki çalışmalar yapmalarının yanında, geleceğin teminatı çocuklara yönelik önemli projeler de yürüttüklerini vurguladı. Spor Konya Projesi'nin, Türkiye'de belediyecilik anlamında ilk kez uygulanan bir proje olduğunu kaydeden Başkan Altay, bu sayede çocukları spora teşvik ederek Konya'nın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek adına önemli olduğunu aktardı.


"Geleneksel hale getirmeyi arzu ediyoruz"


Genç nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Spor Konya Projesi ile spor okulları faaliyetlerini yaz aylarının dışında da geleneksel hale getirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca gençlerimizi yatkın oldukları branşlarda spor ile tanıştırarak başarılı olanları Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, proje sayesinde öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesinin ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesinin daha kolay olacağını ifade ederek, projenin Konya'dan ulusal ve uluslararası müsabakalarda yetenekli sporcuların çıkmasına vesile olacağını dile getirdi.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin de, proje ile toplumda spor yapma kültürünün geliştirilmesini ve sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılarak spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.


Spor Konya Projesi kapsamında sporla tanışan gençler, hedeflerinin çok çalışarak milli takıma girmek olduğunu belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.


Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle yürütülen "Spor Konya Projesi" kapsamında 22 branşta 307 eğitmen ile 65 spor tesisi, 32 okul ve çok amaçlı spor salonları, 218 okul bahçesi ve dersliklerinde 13 bin 388 kayıtlı sporcuya eğitim veriliyor. - KONYA

Konya Valiliği, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ortaokul öğrencileri, kuşlar ve kediler için harçlıklarını biriktirip 400 yuva yaptı
Öğretmen, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçakladı Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
17:06 Derecik'te 202 av tüfeği ile 149 kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika
17:06 Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:06 Taşova'da kan bağışı - Son Dakika
17:05 Cumhuriyet Gazetesi davasında gerekçeli karar - Son Dakika
17:05 Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
16:04 Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 17:10:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Spor Konya Projesi' ile geleceğin sporcuları keşfediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]