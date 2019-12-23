'Spor Konya Projesi' ile geleceğin sporcuları keşfediliyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesinin merkez dışındaki 28 ilçede 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik hayata geçirdiği Spor Konya Projesi kapsamında ilçelerdeki spor faaliyetleri devam ediyor.



Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle, 28 ilçede 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik hayata geçirilen Spor Konya Projesi kapsamında, öğrenciler sporla tanışıyor.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki çalışmalar yapmalarının yanında, geleceğin teminatı çocuklara yönelik önemli projeler de yürüttüklerini vurguladı. Spor Konya Projesi'nin, Türkiye'de belediyecilik anlamında ilk kez uygulanan bir proje olduğunu kaydeden Başkan Altay, bu sayede çocukları spora teşvik ederek Konya'nın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek adına önemli olduğunu aktardı.



"Geleneksel hale getirmeyi arzu ediyoruz"



Genç nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Spor Konya Projesi ile spor okulları faaliyetlerini yaz aylarının dışında da geleneksel hale getirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca gençlerimizi yatkın oldukları branşlarda spor ile tanıştırarak başarılı olanları Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, proje sayesinde öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesinin ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesinin daha kolay olacağını ifade ederek, projenin Konya'dan ulusal ve uluslararası müsabakalarda yetenekli sporcuların çıkmasına vesile olacağını dile getirdi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin de, proje ile toplumda spor yapma kültürünün geliştirilmesini ve sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılarak spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.



Spor Konya Projesi kapsamında sporla tanışan gençler, hedeflerinin çok çalışarak milli takıma girmek olduğunu belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.



Konya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle yürütülen "Spor Konya Projesi" kapsamında 22 branşta 307 eğitmen ile 65 spor tesisi, 32 okul ve çok amaçlı spor salonları, 218 okul bahçesi ve dersliklerinde 13 bin 388 kayıtlı sporcuya eğitim veriliyor. - KONYA