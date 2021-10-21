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KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI - Son Dakika

KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI

21.10.2021 10:35

KONYA'da çocukluk yıllarında bisikleti olmasını hayal eden ve buna kavuştuktan sonra da sürekli pedal çevirerek milli sporculuğa kadar ulaşan Ahmet Örken'e (28) tutkusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kapılarını açtı.

KONYA'da çocukluk yıllarında bisikleti olmasını hayal eden ve buna kavuştuktan sonra da sürekli pedal çevirerek milli sporculuğa kadar ulaşan Ahmet Örken'e (28) tutkusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kapılarını açtı. Giydiği milli formayla Avrupa şampiyonlukları elde eden Örken, 2022 yılında ABD'deki Wildlife Generation Pro Cycling takımında forma giyecek. Bisiklet sporundan elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlayan Örken, "Annem ve babam ayrıydı. Ben annemle kalıyordum ve çok büyük maddi sıkıntılar yaşıyorduk. Ekmek alacak paramız yoktu. Bu spora başlamamla birlikte maddi sıkıntılarımızı çok kolay aşmaya başladık. Ailem çok mutlu oldu. Başarılarım devam ettikçe teklifler gelmeye başladı. Şimdi ABD'de forma giyeceğim dedi.

Dünya'da 550 kilometreyle en uzun bisiklet yoluna sahip ikinci şehir olan Konya, bu ünvanını milli bisiklet sporcusu Ahmet Örken'ın ABD'deki ABD'deki Wildlife Generation Pro Cycling'e transfer olmasıyla taçlandırdı. Çumra ilçesinde doğan ve çocukluk yıllarında hep bisikletinin olmasını hayal eden Ahmet Örken, 10 yaşında bisikletle tanıştı. Ardından Konya sokaklarında bisiklet kullanmayı öğrenen Örken, fiziği nedeniyle ağabeyinin arkadaşı bisiklet sporuyla ilgilenmesini söyledi.

ÇUMRA'DAN ABD'YE

Çatalhöyük Çumra Belediyespor'un bisiklet takımında sporculuğa adım atan Örken, 2022 yılında ABD sokaklarında Wildlife Generation Pro Cycling takımı için yarışacak. Bisiklet kullanmayı çok sevdiğini belirten milli bisikletçi Ahmet Örken, şunları söyledi

"Çocukluğumda bisiklet kullanmayı çok seviyordum. En büyük hayalim, bir bisiklet sahibi olmaktı. Bisikletim olduktan sonra her gün kullanmaya başladım. Bir gün, ağabeyimin arkadaşı boyumu, kilomu, yaşımı sordu ve bu spor için uygun bir fiziğim olduğunu söyledi. Beni stadyuma götürdü ve ilk kez 2007 yılında bisiklet sporuyla Çatalhöyük Çumra Belediyespor takımıyla tanıştım. Orada antrenmanlara başlayınca ilk defa yarış bisikletini gördüm ve çok heyecanlanmıştım. "

BİSİKLET SPORUYLA AİLESİNİN GEÇİMİNİ SAĞLADI

n elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağladığını anlatan Örken, "Annem ve babam ayrıydı. Ben annemin yanında kalıyordum ve çok büyük maddi sıkıntılar yaşıyorduk. Ekmek alacak paramız yoktu. Bu spora başlamamla birlikte maddi sıkıntılarımızı çok kolay aşmaya başladık. Ailem çok mutlu oldu. Başarılarım devam ettikçe teklifler gelmeye başladı. 2007-2008 yılları arasında Çatalhöyük Çumra Belediyesinde bu spora devam ettim daha sonra Torku Şeker Spor'dan teklif geldi ve oraya geçtim. Torku Şeker'de iken birçok büyük takımlara karşı başarı elde ettim. Daha sonra Sakarya Spora oradan da Malezya Sapura takımına transfer oldum. Şimdide Wildlife Generation Pro Cycling 2022 yılı için 1 yıllık sözleşmemizi yapacağız diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İLK AVRUPA BİSİKLET ŞAMPİYONU

Türkiye'nin ilk 23 Yaş Altı Gençler Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlatan Örken, İşin içinde bisiklet olunca antrenmanlara ve turnuvalara çok hevesli hazırlandım. Başarılarım arttıkça birçok uluslararası müsabakalara katıldım ve buralarda da derece elde ettim. Türk bisiklet tarihinde ilk Avrupa bisiklet şampiyonluğuna sahibim. Bunun dışında da birçok Türk sporcunun ulaşamadığı başarılara ulaştım dedi.

'HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU'

Zor zamanlardan geçtiğini ve asla pes etmediğini belirten Örken, Hem maddi açıdan zorlandım, hem de ailemden, arkadaşlarımdan çok feragat ettim. Ama sonuçta bu başarıya gelmek beni çok gururlandırdı. Ülkemiz bu spor dalında çok gelişmiş değil; ama gelişmekte olan bir spor branşıdır. Umarım daha büyük başarılara imza atarız. Hedefim önce dünya şampiyonluğu daha sonra da olimpiyat şampiyonu olmak ifadelerini kullandı.

KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI
KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ahmet Örken, Bisiklet, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA SOKAKLARINDA KULLANMAYI ÖĞRENDİĞİ BİSİKLET, ABD'NİN KAPILARINI AÇTI - Son Dakika
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