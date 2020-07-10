SPOR Konyaaltı Bisiklet Takımı, yeni şampiyonluk peşinde - Son Dakika

SPOR Konyaaltı Bisiklet Takımı, yeni şampiyonluk peşinde

Konyaaltı Bisiklet Takımı, yeni şampiyonluk peşindeANTALYA, (DHA) - Antalya'da geçen yıl kurulan ve ilk senesinde il şampiyonu olan Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımı, pandemi nedeniyle ara verilen antrenmanlara yeniden başladı.

Konyaaltı Bisiklet Takımı, yeni şampiyonluk peşinde

ANTALYA, (DHA) - Antalya'da geçen yıl kurulan ve ilk senesinde il şampiyonu olan Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımı, pandemi nedeniyle ara verilen antrenmanlara yeniden başladı. Sporcular tek hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Geçen yıl Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatıyla kurulan ve aynı sene içinde de il şampiyonu olan Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımı, yeni bir şampiyona için hazırlıklara başladı. Başkan Semih Esen, Kovid-19 salgınının yoğun olduğu dönemde antrenmanlara ara veren bisiklet takımını ilk idman gününde ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

'DÜNYA SPORCULARI YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Altyapının önemine dikkat çeken Başkan Esen, "Pandemi nedeniyle iptal edilen müsabakaların ilkinin 15 Temmuz günü Kastamonu'da yapılması ihtimali var. Birkaç gün içinde yarışmaya yönelik bilgiler belli olacak. Yarışmaya hazırlık anlamında bisiklet takımımız çalışmalarına başladı. Sporcularımızı ziyaret ederek onlara başarı diledim. Onlar Konyaaltı'mızın modern yüzü. Dolayısıyla onları çok seviyoruz. Antalya'nın en güzel yerlerinden biri olan Konyaaltı ilçemizde dünya genelinde çok iyi dereceler yapmış sporcular yetiştirmek için gayret ediyoruz. Dereceli sporcuları buraya transfer etmek değil, altyapıdan yetişmiş sporcuları dünyaya transfer etmek istiyoruz" dedi.

'SPORCULARIMIZ BİZİ ONURLANDIRACAKTIR'

Amaçları doğrultusunda bisiklet branşında yatırım yaptıklarını belirten Başkan Esen, "Gençlerimizin yatırımların karşılığını çok güzel vereceklerine inanıyoruz. Karşılık demek sadece madalya demek değildir. Yatırımın karşılığı sporun centilmence yapılması, dostluk bağlarının güçlendirilmesi ve en önemlisi de toplumda efendi, saygıdeğer ve sorumluluk sahibi bireyler olmak. Sporcularımızın hepsinde bu özellikleri tek tek görüyorum. Başarılar diliyor, onları yetiştiren ailelerine de teşekkür ediyorum. Bizi en güzel derecelerle onurlandıracaklarına inanıyorum" diye konuştu.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLMAK

Antrenör Şevket Şimşek ve koordinatör Mustafa Gencay öncülüğünde 15 Temmuz Şehitleri Anma Bisiklet Yarışı için hazırlıklara başlayan Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımı'nın hedefi ise Türkiye şampiyonu olmak. 6 sporcudan oluşan takım, günlük antrenman yaparak hazırlıklarını hızlandırdı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Konyaaltı Bisiklet Takımı, yeni şampiyonluk peşinde - Son Dakika
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