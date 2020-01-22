Spor konyaspor, 2003 doğumlu şener kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika

SPOR Konyaspor, 2003 doğumlu Şener Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı

Tolga YANIKKONYA, (DHA)-

İttifak Holding Konyaspor, 2003 doğumlu akademi futbolcusu Şener Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Şener Kaya'nın yanı sıra sportif direktör Mehmet Yıldırım, kulüp menajeri Seçkin Özdil, akademi koordinatörü Taner Ay, altyapı antrenörlerimizden Çağdaş Çankaya katıldı. İmza töreninde konuşan Şener Kaya, 'İlk lisansım Konyaspor'da çıktı. Gözümü Konyaspor'la açtım. ve yıllarca bu formaya tam aidiyetle hizmet etmek istiyorum. Son yıllarda sayın Başkanımız Hilmi Kulluk'un büyük gayretleriyle futbol akademimizde çalışma ve yaşam şartlarımız neredeyse Süper Lig takımlarının standartlarına çıkarıldı. Arkadaşlarımla bu dönem içinde kendimizi tamamen Konyaspor'a ve eğitimimize verdik. Sonunda da şükürler olsun ki bu noktaya geldik. Aslında futbol akademisinde forma giyen arkadaşlarımız için de ayrıca önemli bir sorumluluk üstlendik. Çok çalışıp kulübümüze şehrimize büyük katkılar sağlamak istiyoruz. Böylelikle aşağıdan yukarıya geçişin daha da kolaylaşacağına inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok mutluyum. Başta Başkanımız olmak üzere, akademi koordinatörümüz Taner Ay'a, bize emek veren antrenörlerimize, takım arkadaşlarıma, Tatlıcak Tesisleri'nde hayatımızı kolaylaştıran yardımcı personellerimize çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın' şeklinde konuştu. 77 numaraları formayı giyecek olan Şener Kaya'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle resmi sözleşme 2.5 yıl üzerinden yapıldığı belirtildi.