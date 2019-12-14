Spor konyaspor, başakşehir maçının taktiğini çalıştı - Son Dakika
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Spor konyaspor, başakşehir maçının taktiğini çalıştı

6 saat önce

SPOR Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştıTolga YANIK KONYA, (DHA)- İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

SPOR Konyaspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

Tolga YANIK KONYA, (DHA)- İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10'a 10 oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Spor konyaspor, başakşehir maçının taktiğini çalıştı

İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
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