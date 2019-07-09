SPOR Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten Transferde nokta atışı yapacağız
1 saat önce
Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten: Transferde nokta atışı yapacağızTolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYASPOR Basın Sözcüzü Güven Öten, en fazla 3-4 transfer düşündüklerini belirterek, nokta atışı yapacaklarını söyledi.
Konyaspor
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:19 Kaynak: DHA
Basın Sözcüsü Güven Öten: Transferde nokta atışı yapacağız
Tolga YANIK/KONYA, (DHA
)- KONYASPOR Basın Sözcüzü Güven Öten, en fazla 3-4 transfer düşündüklerini belirterek, nokta atışı yapacaklarını söyledi. Kayacık
Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, transfer konusunda taraftarın rahat olmasını istedi. Güven Öten, "Tabii ki transfer döneminde takip ediyoruz, gereken şeyler mukakkak yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Teknik ekibin bize bildirdiği süreçte ilerliyoruz. Piyasayı biliyorsunuz; yeni açılan transfer dönemlerinde rakamsal noktada çok afaki noktalarda. Biz tekliflerimizi yapıyoruz, kenara çekilip bekliyoruz. Burada Konyaspor'un bir kuruşu bizim için hepimiz için çok önemli. Bugün Anadolu'daki takımlar arasında da günlük transfer yapan bir takım da yok. Biz zaten maksimum 3-4 oyuncu düşünüyoruz. Takımımız 25 kişiyle kampa gitti. Bu sayı oldukça yüksek. Anadolu takımlarında 13-14 kişilik takımlar biliyorum ben. Hocamızın da gözlemleyeceği, kampta bakacağı kişiler var. Futbol
şubemiz bu konuda çok titiz davranıyor. Nokta atışıyla, hata yapmadan en iyisi muhakkak olacak. Tüm taraftarlarımızın içi rahat olsun. Hocamız zaten gerekeni söyledi. Biz de onun direktifleri doğrultusunda yönetim olarak gerekeni yapacağız" dedi.
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