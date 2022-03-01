SPOR Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sistemsel hata yapan hakemler dinlendirilmeli - Son Dakika
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SPOR Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sistemsel hata yapan hakemler dinlendirilmeli

01.03.2022 07:42

SPOR Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sistemsel hata yapan hakemler dinlendirilmeliSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, hakemlere tepki göstererek, "Sistemsel manada hatalar yapılıyorsa, bu hata yapan arkadaşların dinlendirilmesi gerektiğini...

SPOR Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sistemsel hata yapan hakemler dinlendirilmeli

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, hakemlere tepki göstererek, "Sistemsel manada hatalar yapılıyorsa, bu hata yapan arkadaşların dinlendirilmesi gerektiğini sürekli söylüyoruz. Eğer bu işi beceremiyorlarsa, beceremeyen arkadaşların da dinlendirilmesi gerektiği ve eğitime tabi tutulması gerektiğini söylüyoruz. Konyaspor'a karşı bu hareketlerin bir an önce son bulmasını istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 49 puanla 2'nci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor son 5 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, bugün kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında hakemlere tepki gösterdi. Özgökçen, şunları söyledi:

"Tarihinin en başarılı dönemini yaşayan Konyaspor yoluna devam ediyor. Son maçlardaki durumları düşündüğümüz zaman takımımızda istenmeyen sonuçlar oluştu. Bu durum teknik ekip ve futbolcularımızla görüşülecektir ve gerekli adımlar atılacaktır. Türk hakemlerine, hakemlik sistemine güveniyoruz. Bunu her platformda belirttik. Konyaspor'un başarısı ve lig sıralamasındaki başarısı göz önüne alındığında bazı durumların değiştiğini gözlemliyoruz. Özellikle son 4-5 maçtır ciddi manada Konyaspor'a karşı bazı durumların oluştuğunu gözlemliyoruz. Maç içerisindeki futbolcularımız ve hakemlerin bire bir münasebetlerindeki psikolojik baskılar, verilen sindirici kartlar oyuncularımızın psikolojik olarak maç içerisinde düşürüp ilerleyen dakikalarda da ona göre oynamalarına sebebiyet veriyor. Sistemsel manada hatalar yapılıyorsa bu hata yapan arkadaşların dinlendirilmesi gerektiğini sürekli söylüyoruz. Eğer bu işi beceremiyorlarsa beceremeyen arkadaşların da dinlendirilmesi gerektiği ve eğitime tabi tutulması gerektiğini söylüyoruz. Konyaspor'a karşı bu hareketlerin bir an önce son bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"KONYASPOR, MEDYA İLE YÖNETİLEN KULÜP DEĞİL"

Özgökçen, "Yerel basından transfer noktasında serzenişlerin olduğunu görüyoruz. Konyaspor kulübü sosyal medya ve basınla yönetilen bir kulüp değildir. Tabi ki transfer yapılabilir ama burada mali ve ekonomik yapıları ele aldığımızda transfer yapma durumu da Konyaspor yönetimine aittir. Transfer yaparken teknik ekibimizle birlikte hareket ederek yapıyoruz" diye konuştu.

GALATASARAY YÜKSELİŞ MAÇI OLACAK

Hafta sonu Galatasaray'la oynayacakları maçı değerlendiren Başkan Özgökçen, "Sporda kazanmak da var kaybetmek de. Biz hep bu bilinçle hareket ettik. Bu arkadaşlarımız 49 puan almış. Aylar boyunca Süper Lig'in takdirini kazanmış arkadaşlar. İnşallah Galatasaray maçıyla da yeni bir çıkış yakalayacağına inanıyorum" dedi. (DHA)

SPOR Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sistemsel hata yapan hakemler dinlendirilmeli
SPOR Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sistemsel hata yapan hakemler dinlendirilmeli
SPOR Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sistemsel hata yapan hakemler dinlendirilmeli

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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den eleştirilere sitem Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den eleştirilere sitem Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sistemsel hata yapan hakemler dinlendirilmeli Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sistemsel hata yapan hakemler dinlendirilmeli

İttifak Holding, Konyaspor, Fatih, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sistemsel hata yapan hakemler dinlendirilmeli - Son Dakika


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