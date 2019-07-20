SPOR Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladı
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SPOR Konyaspor, Bolu kampındaki hazırlıklarını tamamladıVIDEO YOKTolga YANIKKONYA, (DHA)- KONYASPOR, birinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Bolu'daki son çalışmasını dün akşam gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:52 Kaynak: DHA
SPOR Konyaspor
, Bolu
kampındaki hazırlıklarını tamamladı
VIDEO YOK
Tolga YANIKKONYA, (DHA
)- KONYASPOR, birinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Bolu'daki son çalışmasını dün akşam gerçekleştirdi.
Yeni sezon hazırlıklarına 9 Temmuz Salı gününden itibaren Bolu'da devam eden Konyaspor, dün akşam yaptığı antrenmanla birinci etap kampını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular taktik ve şut çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado katılmadı.
Öte yandan yeşil beyazlı ekip, ilk hazırlık maçını bugün Aytemiz Alanyaspor
ile yapacak.
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