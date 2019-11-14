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Spor konyaspor'da beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

SPOR Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyorTolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 12'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde gerçkelşetirilen teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü salonda yapılan core ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Antrenmanın ikinci bölümü sahada yapılan çabukluk hareketleri ve 7'ye 4 ile başladı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Milli takımlarda bulunan Ozan Can Oruç, Erdon Daci, Faruku Miya ve Levan Shengelia ile salon çalışması sonrası takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı antrenmanda yer almadı. Marko Jevtovic ve Marin Anicic ise atletik performans antrenörü ve fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

ADANASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Öte yandan yeşil beyazlı ekip cumartesi günü Adanaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kayacık Tesisleri'nde karşılaşacak iki takımın mücadelesi saat 15.00'da başlayacak.

Spor konyaspor'da beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:58 Kaynak: DHA
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