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Spor konyaspor'da fenerbahçe mesaisi başladı

1 saat önce

SPOR Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladıTolga YANIKKONYA, (DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

SPOR Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Tolga YANIKKONYA, (DHA)- İTTİFAK Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'in de forma giyen oyuncular salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise sahadaki antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Paolo Hurtado'nun da tamamında takımla birlikte çalıştığı antrenman 5'e 2 ve savunma-hücum organizasyon çalışmaları ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Spor konyaspor'da fenerbahçe mesaisi başladı

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:40 Kaynak: DHA
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