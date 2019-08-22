Son Dakika Haberleri: SPOR Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
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SPOR Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

SPOR Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyorTolga YANIKKONYA, (DHA)-Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, sabah yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIKKONYA, (DHA)-

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, sabah yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü salonda yapılırken, iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması gerçekleştirdi. Sahada devam eden antrenmanda oyuncular çabukluk hareketleri ve tempolu koşu çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Galatasaray, Konyaspor, Sabah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:55 Kaynak: DHA
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