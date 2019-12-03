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Spor konyaspor'da gaziantep maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

SPOR Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladıTolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

SPOR Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Tolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6'ya 2 pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Ertuğrul Taşkıran katılmadı.

Spor konyaspor'da gaziantep maçı hazırlıkları başladı

İttifak Holding, Konyaspor, Gaziantep, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:54 Kaynak: DHA
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