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Spor konyaspor'da kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

4 dakika önce

SPOR Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladıTolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

SPOR Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Tolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Konyaspor, bir günlük aradan sonra yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İki grupta oynanan 8'e 3 oyun ile devam eden antrenman, 10'a 10 pas çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular ise dar alanda top kapma oyunu oynadı.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ve Mücahit Can Akçay katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü gözetiminde çalıştı.

Spor konyaspor'da kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:00 Kaynak: DHA
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