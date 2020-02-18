Spor konyaspor'da kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Spor konyaspor'da kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

7 saat önce

SPOR Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyorTolga YANIK/KONYA,(DHA)-İttifak Holding Konyaspor, HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)-

İttifak Holding Konyaspor, HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Konyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma-çabukluk hareketleri ile başladı. 7'ye 3 ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Marin Anicic katılmazken, Faruku Miya ve Ali Karakaya takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

Spor konyaspor'da kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Kayserispor, Konyaspor, HES, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:01 Kaynak: DHA
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