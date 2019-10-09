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Spor konyaspor'da yeni malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

47 dakika önce

SPOR Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladıTolga YANIKKONYA, (DHA)- İttifak Holding Konyaspor, 3 günlük iznin ardından BtcTürk Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

SPOR Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Tolga YANIKKONYA, (DHA)- İttifak Holding Konyaspor, 3 günlük iznin ardından BtcTürk Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Konyaspor, 3 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takımlarda bulunan Riad Bajic, Erdon Daci, Levan Shengelia ve Ali Karakaya katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ve 6'ya 3 ile devam etti. Tempolu koşu çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Paolo Hurtado daha sonra fizyoterapist yönetiminde ayrı çalıştı.

(FOTOĞRAFLI)

Spor konyaspor'da yeni malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Konyaspor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:54 Kaynak: DHA
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