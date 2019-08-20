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SPOR Konyaspor, Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

1 saat önce

SPOR Konyaspor, Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladıTolga YANIK KONYA (DHA) - Konyaspor, Ugandalı oyuncu Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SPOR Konyaspor, Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Tolga YANIK KONYA (DHA) - Konyaspor, Ugandalı oyuncu Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Trasfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Gorica ve Uganda Milli Futbol Takım'ında forma giyen Farouk Miya ile sözleşme imzaladı. Kanatlarda ve forvet arkasında görev yapabilen genç futbolcu için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda imza törenine gerçekleştirildi. Kendisini yeşil beyazlılara bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza atan Miya, büyük bir camiaya geldiğini belirterek şunları söyledi Stadyuma ve tesislere hayran kaldım. Kulübe adım atar atmaz ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi anladım. Bugün burada 3 yıllık imza attım. Bu süre içinde Konyaspor'a performansımla büyük katkı sağlamak istiyorum. Sezonun ilk maçını izleme şansım oldu. Çok kaliteli ve çok güçlü bir takıma sahibiz. Takıma kısa sürede adapte olacağıma ve elimden gelen gayreti sahada sonuna kadar göstereceğime eminim. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konyaspor formasıyla sahada olacağım günü heyecanla bekliyorum? dedi.
Farouk Miya'nın 21 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Hırvatistan, Konyaspor, Konya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:12 Kaynak: DHA
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