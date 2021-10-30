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SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika

SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

30.10.2021 22:50

Fenerbahçe maçının ardındanİsmail AKKAYA / KONYA (DHA) - Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe maçının ardından

İsmail AKKAYA/ KONYA (DHA) - Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, gördüğü en kötü ilk yarı maçı olduğunu belirterek, "Maça çok kötü başladık. Bir önceki maçta evimizde aldığımız sonuçtan sonra bugün maça iyi başlamamızın, konstantre başlamamızın önemini biliyorduk. Agresif başlamamızın önemini biliyordum ve bütün hafta bunun için çalıştık. Ama nedendir bilmiyorum gerçekten çok kötü başladık. Bir hatadan 1-0 geriye düştük. Daha sonra ikinci hatadan maç 2-0 oldu. İlk yarıda takımım gereken enerjiyi gösteremedi. Agresif olamadık, karakter koyamadık. Sahada topu tutamadık. Topu kazanmak için agresif olamadık. Takımım 2-0'dan sonra bloke olmuş gibiydi. Sahaya sinyal göndermemiz gerekiyordu. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden oyuncu değişikliği yaptık. Devre arası oyuncularımızla konuştuk. İkinci yarı takım ruhunu göstermeye çalıştık. Pozisyonlar ürettik. Daha sonra sakatlıklar meydana geldi. Ciddi gibi gözüken sakatlıklar. 1 kişi eksik oynadığımız bölümde de savaştık, denedik. İlk yarı oynamış olduğumuz oyun gerçekten çok kötüydü. İkinci yarı takım ruhunu göstermeye çalıştık ama ilk yarı, belki de benim buraya geldiğimden beri gördüğüm en kötü ilk yarıydı. Çünkü hiçbir reaksiyon gösteremedi takım. Konsantrasyon ilk yarıda istediğimiz seviyede değildi. Aslında Konya'ya hiçbir şey yapmadan, çok fazla bir şey oynamadan 2-0 yapabilme fırsatını verdik. Şimdi hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü bugünkü maça başlangıç şekilimizin kesinlikle hiçbir bahanesi yok. Ben her zaman sorumluluğu üstlenirim. Yarından itibaren kendi aramızda konuşacağız ve bu durumu çevirmek için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız" diye konuştu.

"HER MAÇ NASIL AYNI 11 İLE OYNAYABİLİRİZ?"

Fenerbahçe'nin her maça farklı bir kadroyla çıkması yönündeki soru üzerine Pereira, "Öncelikle şu an hem lig hem Avrupa'da oynuyoruz. Dolayısıyla haftada bir maç yapmıyoruz. Hem perşembe hem pazar maç yaptığımızda hep aynı 11'le çıkmak mümkün olmaz. Bunun üzerine bir de çok fazla sakatlık yaşadık. Bu kadar sakatlığın olduğu yerde ilk 11'de tabii ki mümkün değil. Çünkü önemli sakatlıklar yaşadık. 3 günde bir oynuyoruz. Doğal olarak her maça aynı 11 ile çıkmak mümkün değil. Oyuncularımı dinlendirmem gerekiyor. Onların iyi toparlanması gerekiyor. Bu kadar sık maç yaptığımız dönemde ve bu kadar çok sakatlık yaşadığımız bir sezonda bugün de 3 tane ciddi sakatlık var. O zaman ben soruyorum nasıl hep aynı ideal 11 ile oynayabiliriz" dedi.

"YARIN HATALARIMIZI DÜZELTME GÜNÜ"

Pereira, 'Kendisinin yorgun ve yıkılmış' olduğu yönündeki soru üzerine, "Tabii ki arka arkaya oynadığımız bu maçlardan sonra mutlu olmam mümkün değil. Gerçekten çok mutsuzum. Çünkü ben temsil ettiğim camiayı biliyorum. Ne kadar büyük bir camia olduğunu, ne kadar büyük bir taraftarı olan bir camia olduğunu biliyorum. Milyonlarca insanı temsil ediyoruz. Bizim aldığımız sonuçlar onların haftayı mutlu yada mutsuz geçirmesine sebep oluyor. Biz de onlarla aynı duyguları paylaşıyoruz. Ama yarın bizim için reaksiyon gösterme günü. Hatalarımızı düzeltme günü. Oyuncularımızı duygusal anlamda ayağa kaldırma günü. Bunu yapabilecek kapasitemizin olduğunu biliyorum. Çünkü gerçekten çok iyi oynadığımız maçlar var. Ama bugünkü maçın asla tekrarlanmaması gerekiyor. Çünkü bugünkü 45 dakikada tamamen maçı rakibe verdik" ifadelerini kullandı.

İLHAN PALUT: ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, şunları söyledi: "Özellikle iç sahada daha önce iyi mücadelelerimiz olmuştu. En azından hep dediğim gibi mücadele standartımız olması lazım. Konyaspor olarak bunu bugün sürdürmek ve pozitif oyunu da üzerine eklemek istiyorduk. Maça oyuncularım iyi hazırlandı. Hem antrenmanlarda hem de maç öncesi vücut dillerinden gerçekten enerjilerinin çok yüksek olduğunu görmüştüm. Bunun sahaya yansıyacağını düşünüyordum ve bu çok çabuk oldu. 11'inci dakika itibarıyla 2-0'lık bir avantaj, tabii ki bizim için en büyük başlangıçlardan biriydi. Ondan sonraki süreçte dönem dönem Fenerbahçe topa sahip oldu. Özellikle ilk yarı onlar pozisyona giremezken biz skoru artırabilecek net pozisyonlar yakaladık. İkinci yarıda birçok geçiş hücumu yakaladık. Genel manada maçın pozisyon zenginliğine baktığımız zaman dönem dönem top Fenerbahçe'de daha çok gözükse de pozisyon zenginliği Konyaspor'daydı. Kötü bir dakikada gol yememize rağmen, skoru artıramamıza rağmen bir şekilde oyunu 2-1'de tutup bizim için çok değerli bir 3 puan aldık. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sahada bugün Konyaspor adına hem saha içi hem saha dışı bizim için güzel bir geceydi."

SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından - Son Dakika


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