Spor konyaspor, guilherme sitya'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor konyaspor, guilherme sitya'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

Spor konyaspor, guilherme sitya'yı kadrosuna kattı

7 saat önce

SPOR Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattıTolga YANIK/KONYA, (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Polonya Ekstraklasa takımlarından Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen 29 yaşındaki sol bek Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı.

SPOR Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Polonya Ekstraklasa takımlarından Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen 29 yaşındaki sol bek Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçeleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Guilherme Sitya katıldı. İmza töreninde konuşan Guilherme Sitya, " Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" dedi.

1 yılı opsiyonlu olmak üzere kendisini 2,5 yıllığına yeşil beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza atan Guilherme Sitya'nın 12 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Spor konyaspor, guilherme sitya'yı kadrosuna kattı

İttifak Holding, Konyaspor, Konya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Helikoptere kamyon çarptı
İstanbul yaşam koçu üzerindeki kötü enerjileri temizleme vaadiyle 6 bin dolarını aldı, gözünü... Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:21:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor konyaspor, guilherme sitya'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]