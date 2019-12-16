Spor konyaspor kaptanı selim ay, başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor konyaspor kaptanı selim ay, başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Spor konyaspor kaptanı selim ay, başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

6 saat önce

SPOR Konyaspor kaptanı Selim Ay, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

SPOR Konyaspor kaptanı Selim Ay, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor konyaspor kaptanı selim ay, başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Başakşehir, Konyaspor, Selim Ay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
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