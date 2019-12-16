Spor konyaspor kaptanı selim ay, başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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Spor konyaspor kaptanı selim ay, başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu
6 saat önce
SPOR Konyaspor kaptanı Selim Ay, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
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