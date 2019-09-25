Son Dakika Haberleri: Spor konyaspor, kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü
Son Dakika Güncel Haber

Spor konyaspor, kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü

46 dakika önce

SPOR Konyaspor, Kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdüTolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü.

SPOR Konyaspor, Kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü

Tolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü.

29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan core ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Sahada gerçekleştirilen çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmana tedavisine devam edilen Marko Jevtovic katılmazken, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

Spor konyaspor, kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencilerin minibüsteki tehlikeli yolculuğu kamerada
BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemekte Emine Erdoğan'ın Ay-Yıldızlı broşu dikkat çekti Kendisinden 50 kuruş isteyen tuvalet bekçisinin boğazını kesti Trump'tan Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili açıklama: Baskı yoktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 21:20:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor konyaspor, kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]