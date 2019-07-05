Son Dakika Haberleri: SPOR Konyaspor, sezonun ilk çalışmasını yaptı
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Konyaspor, sezonun ilk çalışmasını yaptı

1 saat önce

SPOR Konyaspor, sezonun ilk çalışmasını yaptıTolga YANIK KONYA, (DHA)- Konyaspor, yaptığı antrenmanla sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

SPOR Konyaspor, sezonun ilk çalışmasını yaptı
Tolga YANIK KONYA, (DHA)- Konyaspor, yaptığı antrenmanla sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Yeşil beyazlılar, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk çalışmasını Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman antrenman öncesi saha içerisinde oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, yeni sezon ile ilgili düşüncelerini paylaşarak oyunculara başarı dileğinde bulundu. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ve serbest koşu çalışması ile devam etti. Antrenman, 6'ya 3 ve pas çalışmasının ardından minyatür kalelerde oynanan oyun ile tamamlandı. Top çalışmasında yer almayan Petar Filipovic, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado ise takımdan ayrı olarak performans antrenörü ve fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Antrenmana izinli olan Ömer Ali Şahiner, Selim Ay, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Deni Milosevic, Riad Bajic ve Leonard Zuta katılmadı.
SPOR Konyaspor, sezonun ilk çalışmasını yaptı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:57 Kaynak: DHA
Konyaspor, Kayacık, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlk nikahını kıyan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan çiftlere tavsiye: Çocuklarınıza Atatürk'ü öğretin Adnan Oktar örgütü davasında yeni gelişme! Mete Oktar serbest bırakıldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu buluşturan düğün! İYİ Parti Milletvekili Ağıralioğlu'ndan CHP ve HDP'ye terör örgütü PKK yanıtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 23:07:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Konyaspor, sezonun ilk çalışmasını yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]