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Spor konyaspor şut ve gol çalıştı

8 dakika önce

SPOR Konyaspor şut ve gol çalıştıTolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR Konyaspor şut ve gol çalıştı

Tolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. Toplu oyun ile devam eden antrenman şut ve gol çalışması ile tamamlandı.

Takımdan ayrı çalışan Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.

Spor konyaspor şut ve gol çalıştı

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Konyaspor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:58 Kaynak: DHA
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