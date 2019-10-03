Son Dakika Haberleri: Spor konyaspor taktik çalıştı
Son Dakika Güncel Haber

Spor konyaspor taktik çalıştı

1 saat önce

SPOR Konyaspor taktik çalıştıTolga YANIKKONYA, (DHA)- İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdü.

SPOR Konyaspor taktik çalıştı

Tolga YANIKKONYA, (DHA)- İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan Core ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Sahada yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular çabukluk hareketleri yaptı. Genç kaleci Ozan Can Oruç'un katılmadığı, Paolo Hurtado'nun ise takımdan ayrı çalıştığı antrenman 7'ye 4 oyun ve taktik çalışma ile sona erdi.

Spor konyaspor taktik çalıştı

İttifak Holding, Kasımpaşa, Konyaspor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5,8'lik depreme ait en güzel görüntü! İki minik öğrenci, depremde engelli arkadaşına yardım etti
Hayatını kaybeden Tarık ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı Son dakika: İstanbul Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul yarın tatil edildi TRT ve İBB arasındaki "üst geçit ücretli oldu" tartışması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 22:54:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor konyaspor taktik çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]